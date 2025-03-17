Слуцкий: закрытие для Киева дверей в НАТО поможет урегулированию на Украине

Стоит дождаться более развернутых пояснений со стороны Брюсселя и Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Если НАТО закроет перед Киевом двери в альянс, это может позитивно повлиять на украинское урегулирование, однако стоит дождаться более развернутых пояснений со стороны Брюсселя и Вашингтона. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Если НАТО действительно закроет перед Киевом двери в альянс, то такое решение может позитивно повлиять на украинское урегулирование и будет в русле требований и условий России", - отметил депутат.

По его словам, это станет "большой пощечиной Зеленскому, которая приблизит, как пишут западные СМИ, его заключительный акт пребывания у власти". "Однако не стоит пока торопиться с выводами. Нужно дождаться более развернутых пояснений и со стороны Брюсселя, и со стороны Вашингтона", - считает глава думского комитета.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Отвечая на вопрос в интервью Bloomberg TV, "действительно ли [президент США Дональд] Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО", Рютте ответил: "Да". После чего он сразу же заговорил о необходимости максимального наращивания военного потенциала киевского режима.

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте страны альянса включили в итоговую декларацию письменное обещание Украине и Грузии, что "однажды они станут членами НАТО". Отсутствует конкретика и в формулировке саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, когда было сказано, что "будущее Украины в НАТО", однако без уточнения сроков. В 2024 году на саммите в Вашингтоне альянс заявил, что Украина находится "на необратимом пути" в НАТО. Эту формулировку почти полгода повторяли в своих выступлениях тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг, и его преемник Рютте.

После прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа в январе 2025 года и получения разъяснений от новой администрации о новом курсе США Рютте объявил, что НАТО никогда не давала конкретных обещаний о приеме Украины в альянс.