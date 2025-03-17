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Военное обозрение

Теперь взлетает из-под воды: Турция показала запуск крылатой ракеты Atmaca

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий флот сделал важный шаг в развитии своего боевого потенциала, успешно проведя испытательный запуск противокорабельной ракеты Atmaca («Атмаджа»), размещённой в герметичной оболочке. Соответствующие кадры показаны в сети. В качестве тестовой платформы выступила подводная лодка TCG Preveze, отстрелявшаяся у берегов Мерсина в Средиземном море.

Atmaca, стальной меч нашей морской отчизны, теперь способна поражать цели из-под воды. Сегодняшним запуском мы подтвердили возможность подводного запуска управляемых ракет, которой обладают лишь несколько стран в мире. Atmaca, запущенная с субмарины, успешно завершила свой полет

- отметили в турецком правительстве.

Ракета, разработанная местной компанией Roketsan, была запущена из 533-мм торпедного аппарата. Она была размещена внутри водонепроницаемой капсулы, оснащённой гребным винтом. При приближении к водной поверхности ракета покинула капсулу, активировала свою двигательную установку и направилась к заданной цели по воздуху.

Источник изображения: topwar.ru

Ключевой целью этого испытания являлось подтверждение совместимости изделия с ТА турецких субмарин, в частности, классов Preveze и Gür. Эти подлодки примут на вооружение КР Atmaca после модернизации с помощью системы боевого управления MÜREN, разработанной компанией Havelsan.

Крылатая ракета Atmaca, разработанная в 2009 году, предназначена для замены американской КР RGM-84 Harpoon, которая в настоящее время используется ВМС Турции. Она уже установлена на корветах класса Ada и модернизированных фрегатах типа Barbaros. Теперь она может взлетать из-под воды.

Источник изображения: topwar.ru

Atmaca использует навигационную систему, сочетающую GPS, ИНС, барометрический и радиолокационный высотомеры. Активный радиолокационный искатель обеспечивает наведение на цель, а канал передачи данных позволяет корректировать курс в режиме реального времени, в том числе обновлять данные о цели, повторно наводить ракету на цель или отменять задание. Ракета летит над поверхностью воды, что затрудняет её обнаружение и перехват.

Atmaca длиной от 4,8 до 5,2 метра и весом менее 800 кг оснащена фугасной боеголовкой проникающего типа весом 250 кг. Дальность её полёта превышает 220 км, а наземная версия KARA Atmaca может поражать цели на расстоянии более 280 км.

Источник изображения: topwar.ru

Успешно прошедшее испытание ставит Турцию в один ряд с ограниченной группой стран, обладающих ПКР, запускаемыми с подводных лодок. В настоящее время эта технология используется США (UGM-84 Sub-Harpoon), Францией (SM-39 Exocet) и Россией («Калибр-ПЛ»). Эта возможность значительно расширяет радиус действия подлодки, позволяя ей поражать удалённые цели, не раскрывая своего местоположения

- отмечается в западной прессе.

Наряду с КР Atmaca Турция также разрабатывает крылатую ракету Gezgin, предназначенную для нанесения ударов по наземным целям на большом расстоянии с подводных платформ. Ожидается, что эта система, обладающая большей дальностью и полезной нагрузкой, будет играть ключевую роль в стратегии сдерживания Турции на море. Кроме того, ведутся обсуждения о разработке ЗУР для запуска с подводных лодок, которая потенциально может быть создана на основе системы Hisar компании Aselsan.

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Harpoon ПКР
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Aselsan
Roketsan
Проекты
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