Теперь взлетает из-под воды: Турция показала запуск крылатой ракеты Atmaca

Источник изображения: topwar.ru
Турецкий флот сделал важный шаг в развитии своего боевого потенциала, успешно проведя испытательный запуск противокорабельной ракеты Atmaca («Атмаджа»), размещённой в герметичной оболочке. Соответствующие кадры показаны в сети. В качестве тестовой платформы выступила подводная лодка TCG Preveze, отстрелявшаяся у берегов Мерсина в Средиземном море.
- отметили в турецком правительстве.
Ракета, разработанная местной компанией Roketsan, была запущена из 533-мм торпедного аппарата. Она была размещена внутри водонепроницаемой капсулы, оснащённой гребным винтом. При приближении к водной поверхности ракета покинула капсулу, активировала свою двигательную установку и направилась к заданной цели по воздуху.
Источник изображения: topwar.ru
Ключевой целью этого испытания являлось подтверждение совместимости изделия с ТА турецких субмарин, в частности, классов Preveze и Gür. Эти подлодки примут на вооружение КР Atmaca после модернизации с помощью системы боевого управления MÜREN, разработанной компанией Havelsan.
Крылатая ракета Atmaca, разработанная в 2009 году, предназначена для замены американской КР RGM-84 Harpoon, которая в настоящее время используется ВМС Турции. Она уже установлена на корветах класса Ada и модернизированных фрегатах типа Barbaros. Теперь она может взлетать из-под воды.
Источник изображения: topwar.ru
Atmaca использует навигационную систему, сочетающую GPS, ИНС, барометрический и радиолокационный высотомеры. Активный радиолокационный искатель обеспечивает наведение на цель, а канал передачи данных позволяет корректировать курс в режиме реального времени, в том числе обновлять данные о цели, повторно наводить ракету на цель или отменять задание. Ракета летит над поверхностью воды, что затрудняет её обнаружение и перехват.
Atmaca длиной от 4,8 до 5,2 метра и весом менее 800 кг оснащена фугасной боеголовкой проникающего типа весом 250 кг. Дальность её полёта превышает 220 км, а наземная версия KARA Atmaca может поражать цели на расстоянии более 280 км.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в западной прессе.
Наряду с КР Atmaca Турция также разрабатывает крылатую ракету Gezgin, предназначенную для нанесения ударов по наземным целям на большом расстоянии с подводных платформ. Ожидается, что эта система, обладающая большей дальностью и полезной нагрузкой, будет играть ключевую роль в стратегии сдерживания Турции на море. Кроме того, ведутся обсуждения о разработке ЗУР для запуска с подводных лодок, которая потенциально может быть создана на основе системы Hisar компании Aselsan.