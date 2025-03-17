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Военное обозрение

Монтируются за считанные минуты: Польша оснащает парк танков Abrams комплексами траления SLICE

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Источник изображения: topwar.ru

Сражения, проходящие на полях украинского конфликта, показали высокую уязвимость техники к заграждениям, которые активно используют обе стороны противостояния, расставляя минные поля и препятствия, например, «зубы дракона». В связи с этим отчётливо выявилась необходимость оснащения бронетехники эффективными средствами траления.

На днях британская компания Pearson Engineering (принадлежит израильскому концерну Rafael) получила от Минобороны Польши контракт на поставку 99 комплектов инженерного оборудования SLICE для его интеграции в парк танков Abrams M1A2 SEP V3. В состав закупки входят минные плуги и бульдозерные отвалы, оснащённые собственными гидравлическими приводами и системами управления.

Источник изображения: topwar.ru

Платформа для размещения оборудования

Комплексы SLICE позволят командирам на тактическом уровне получить большую оперативную гибкость, обеспечив свободу манёвра и адаптацию к угрозам противника, не полагаясь исключительно на специализированные инженерные подразделения.

Платформа для размещения комплектов SLICE может быть установлена на танк Abrams примерно за 15 минут с помощью крана и базовых инструментов, а собственно само оборудование монтируется в полевых условиях без использования инструментов за считанные минуты (2-3) при надлежащей подготовке. В случае его повреждения демонтаж осуществляется дистанционно, без необходимости экипажу выходить из машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
M1 Abrams
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