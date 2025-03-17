Российский ЦПК за время работы подготовил космонавтов из более чем 30 стран

В госкорпорации также привели архивный видеоряд с пробежкой иностранных космонавтов летом 1987 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) работал с космонавтами из более чем 30 стран. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"За всю историю в ЦПК подготовили и отправили космонавтов больше чем из 30 стран", - говорится в сообщении. В госкорпорации также привели архивный видеоряд с пробежкой иностранных космонавтов летом 1987 года - ей участники программы "Интеркосмос" начинали свой день и готовились к полету на орбитальную станцию "Мир".

В январе 2025 года начальник ЦПК Максим Харламов рассказал в интервью ТАСС, что за 65 лет существования центра подготовку прошли около 400 космонавтов. Из них около 150 человек - иностранные граждане.