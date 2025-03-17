Войти
Lenta.ru

В России нарастят выпуск «Китоловов» и ракет для «Стрел»

330
0
0
Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia
Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia.

«Калашников» нарастит выпуск высокоточных изделий на 60 процентов

Концерн «Калашников» более чем вдвое нарастит выпуск высокоточных средств поражения в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО "Концерн "Калашников" выпустит в 2025 году изделий ракетно-артиллерийского вооружения на 60 процентов больше, чем в 2024 году, и на 170 процентов больше, чем в 2023 году. Это стало возможным благодаря вводу в промышленную эксплуатацию современного производственного кластера на 700 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Новые мощности по изготовлению зенитных управляемых ракет для комплексов «Стрела-10», противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1», управляемого снаряда «Китолов-2» и его модификаций включили в выполнение возросшего производственного плана. Отмечается, что парк оборудования на предприятиях российского концерна увеличился на 40 процентов.

Ранее в марте в концерне сообщили, что производство дронов-камикадзе «КУБ» увеличат в 2025 году.

В декабре 2024 года стало известно, что «Калашников» выполнил контракт на поставку сверхзвуковых управляемых ракет «Вихрь-1» авиационного базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
КУБ
Стрела-10
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"