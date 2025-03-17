«Лишился иностранных комплектующих»: Разработчик завершил работы по импортозамещению бронеавтомобиля «Тайфун-ПВО»

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Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» стал полностью российским, разработчик машины завершил процесс полного импортозамещения. Об этом сообщил «Рособоронэкспорт».

АО «Ремдизель» завершило работы по импортозамещению бронеавтомобиля «Тайфун-ПВО», ранее работы были проведены на бронеавтомобиле «Тайфун-К53949», получившем после проведенных работ новое название «Феникс». Теперь автомобиль не зависит от проставок импортных комплектующих, также стало проще техобслуживание и ремонт.

Независимость от иностранных поставщиков обеспечивает уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании, модернизации и развитии техники. Предлагаем как отдельные поставки этого образца, так и экспорт в рамках нашего эксклюзивного проекта по организации и полному оснащению подразделений ВДВ в составе национальных вооруженных сил,

- заявил глава компании Александр Михеев.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» является модификацией броневика «Тайфун-ВДВ». Главным отличием является турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм и наличие двух люков в крыше: один для стрелка-пулеметчика, второй для стрелка-оператора ПЗРК. В комплекте 9 переносных зенитных комплексов.

Полная масса — 14 тонн. Двигатель — 350 л.с., макс. скорость — 105 км/час, запас хода — до 1200 км. Экипаж — 5 человек: механик-водитель, командир расчета и 3 стрелка расчета ПЗРК. Броня обеспечивает защиту от крупнокалиберных пуль и подрыва под днищем 4 кг, а под колесом — 6 кг взрывчатки (в тротиловом эквиваленте).

Основное предназначение бронеавтомобиля «Тайфун-ПВО» — прикрытие войсковых колонн, механизированных групп на марше и в местах стоянки, а также оперативная смена позиций расчетов мобильных зенитных комплексов. Кроме этого, машина может быть использована в качестве командирской или связи.