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«Ростех» испытал вездеходы ТМ-140 в Арктике

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Фото: Пресс-служба ПАО «Курганмашзаво»д / ТАСС
Фото: Пресс-служба ПАО «Курганмашзаво»д / ТАСС.

«Ростех» испытал вездеходы ТМ-140 на учениях МЧС «Безопасная Арктика»

Госкорпорация «Ростех» испытала гусеничный вездеход ТМ-140 в рамках учений МЧС России «Безопасная Арктика — 2025». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что машина преодолела более 2,3 тысячи километров по пересеченной местности при температурах до минус 45 градусов. В «Ростехе» подчеркнули, что вездеход успешно прошел все испытания. Всего в экспедиции приняло участие 15 машин, включая ТМ-140.

Снегоболотоход ТМ-140 производит Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы». Машина способна преодолевать водные преграды и подъемы крутизной до 35 градусов. Грузоподъемность вездехода — 4 тонны.

«Наш маршрут проходил в том числе в прибрежной зоне Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Мы пересекали полноводные реки по льду — это очень опасно. Наши снегоболотоходы прошли все испытания, легко преодолевали снежную целину, везли груз, буксировали застревавшую технику», — сказал водитель-испытатель Курганмашзавода Александр Леонтьев.

В феврале стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140. Машины направили к месту службы в Республику Саха.

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Страны
Россия
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Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
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