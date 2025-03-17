"Или воевать, или мириться". Лукашенко о решении вызова на Украине

Президент Белоруссии призвал внимательнее относиться к предложениям США

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вызов вокруг украинского конфликта необходимо решить и либо продолжить воевать, либо мириться, чтобы не гибли люди. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

"Если у нас сегодня вызов в Украине, мы должны его решать: или воевать, или мириться. Хотя это элементарно. Можем воевать - давайте будем воевать. Не можем - не будем об этом говорить, но будем двигаться в сторону мира, чтобы люди не погибали", - сказал он.

"Спасибо Дональду [Трампу], что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир", - добавил белорусский президент. При этом, по его словам, "не надо бросаться на все эти разговоры". "Факты на стол: мы их должны должны посмотреть чтобы не вредили нам", - подчеркнул Лукашенко.