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ЦАМТО

Турецкая Otokar создает подразделение в Румынии

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Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP
Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP.
Источник изображения: Otokar

ЦАМТО, 14 марта. Турецкая компания Otokar объявила о создании дочерней компании в Румынии под названием Otokar Land Systems. Данный шаг следует за крупным контрактом, недавно заключенным с МНО Румынии.

В ноябре 2024 года Otokar подписала с румынской компанией C.N.Romtehnica S.A. долгосрочный контракт на поставку 1059 бронемашин "Кобра-2" с колесной формулой 4x4 для МНО Румынии. Стоимость заказа составила 4,26 млрд. румынских леев (около 857 млн. евро, без НДС). В соответствии с условиями контракта, первые 278 ед. "Кобра-2" будут произведены в Турции, а остальные – на территории Румынии.

Поставки планируется начать в последнем квартале 2025 года и выполнять партиями в течение 5 лет. Соглашение также включает оказание услуг логистической поддержки.

Otokar является подразделением турецкого конгломерата Koc Holding, который уже присутствует в Румынии через такие предприятия, как завод Ford Otosan в Крайове и производитель бытовой техники Arctic в Гэешти.

В конце прошлого года генеральный менеджер Otokar Ибрагим Айкут Озюнер заявил, что финансово-хозяйственная деятельность в Румынии станет самым значительным начинанием компании в 2025 году. В течение года компания намерена произвести и отправить в Румынию 278 ББМ "Кобра-2".

На текущий момент тактические многоцелевые бронемашины "Кобра-2" применяются в 13 странах мира. Боевая масса базовой версии ББМ составляет 14,5 т. Расчет бронемашины состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией, шинами типа run-flat, может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода по топливу – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или автоматической пушкой калибра до 25 мм.

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Страны
Румыния
Турция
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