В Звездном городке проходит открытый набор в отряд космонавтов

Космонавт Антон Шкаплеров отметил, что лично занимается набором в отряд

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров пригласил молодых россиян принять участие в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса.

"У нас сейчас проходит открытый набор в отряд космонавтов. Любой гражданин России до 35 лет, у кого российское гражданство, может написать заявление и приехать к нам. Причем, обращаюсь не только к парням, но и к девушкам. Наша страна первой запустила первых двух женщин в космос. Наша Светлана Савицкая стала первой женщиной в мире, которая вышла в открытый космос. Поэтому не стесняйтесь, мечтайте, пишите заявление, приходите", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту шестого сезона международной акции "Сад памяти".

Шкаплеров отметил, что лично занимается набором в отряд космонавтов. "Я всех вас жду в гости к нам в Звездный городок", - добавил он.