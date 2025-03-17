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ТАСС

На вооружении ВВС Алжира заметили Су-35

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Многоцелевой истребитель Су-35 имеет 12 точек подвески
Многоцелевой истребитель Су-35 имеет 12 точек подвески.
Источник изображения: invoen.ru

До этого о планах республики относительно закупки этих российских истребителей известно не было

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира, по всей видимости, получили в свое распоряжение неизвестное количество истребителей Су-35 российского производства, став тем самым четвертым в мире оператором этих самолетов после России, Китая и Ирана. Видеосвидетельства были опубликованы в Х.

Аккаунт Algerian Star Ship опубликовал видео полета одного из Су-35 в североафриканской стране. "Алжирские ВВС начали задействовать истребители Су-35 "Сухого" в своих первых учебно-тренировочных полетах с авиабазы в Умм-эль-Буаги", - указывалось в комментарии к публикации.

В том же аккаунте были размещены фотографии, на которых запечатлен, по всей видимости, один и тот же истребитель, по силуэту схожий с Су-35.

В зарубежной отраслевой прессе заявили о том, что страна получила в свое распоряжение несколько российских истребителей. Их ливрея, по свидетельству изданий Aviacionline и Army Recognition, говорит о том, что эти самолеты изначально предназначались Египту, который отказался от их закупки в 2018 году из-за санкционных угроз со стороны США. При этом качество видео и фотографий, опубликованных в Х, не дает возможности с точностью сказать, что предполагаемые алжирские Су-35 действительно окрашены в цветовую схему египетских ВВС.

До этого о планах Алжира относительно закупки Су-35 ничего известно не было. Считалось, что государство сделало ставку на более современные российские истребители Су-57. Неофициально приобретение последних в феврале этого года подтвердили несколько источников.

Алжир исторически является одним из главных заказчиков российских вооружений и военной техники, а ВВС этого государства считаются одними из самых сильных в регионе. В их распоряжении истребители МиГ-29, Су-30MKA, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24MP. 

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