Вышел первый номер альманаха "Невидимое измерение" за 2025 год

Лаборатория "Интеллидженс Экспресс" выпустила первый номер альманаха "Невидимое измерение" за 2025 год - первого в России журнала, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран. В издании разбираются их сильные и слабые стороны, успехи и неудачи на разных этапах истории. Академическим партнером проекта выступает Центр анализа стратегий и технологий.
Читайте в выпуске:
- Канада в поисках внешней разведки;
- Главное управление внешней безопасности Франции и нелегальная разведка;
- Спецслужбы Латвии;
- Использование открытых источников информации в разведывательной деятельности;
- "Серая" литература в разведке;
- Рецензия на книгу Анатолия Максимова "Операция "Турнир". Записки двойного агент".
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