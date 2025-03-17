Вышел первый номер альманаха "Невидимое измерение" за 2025 год

Лаборатория "Интеллидженс Экспресс" выпустила первый номер альманаха "Невидимое измерение" за 2025 год - первого в России журнала, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран. В издании разбираются их сильные и слабые стороны, успехи и неудачи на разных этапах истории. Академическим партнером проекта выступает Центр анализа стратегий и технологий.

Читайте в выпуске:

- Канада в поисках внешней разведки;

- Главное управление внешней безопасности Франции и нелегальная разведка;

- Спецслужбы Латвии;

- Использование открытых источников информации в разведывательной деятельности;

- "Серая" литература в разведке;

- Рецензия на книгу Анатолия Максимова "Операция "Турнир". Записки двойного агент".

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