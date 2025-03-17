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ТАСС

Forbes: ВСУ бросили технику США, убегая из Курской области

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Гаубица М777
Гаубица М777.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

По данным журнала, среди оставленного вооружения американские танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M-777

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Украинские военные бросили практически всю тяжелую технику в ходе бегства из Курской области. Как пишет журнал Forbes, среди оставленного вооружения американские танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M-777.

По информации издания, ВСУ могли бросить от 10 до 19 танков M1 Abrams. Как отмечает журнал, Bradley больше не будут поступать на вооружение украинской армии, если администрация президента США Дональда Трампа не пообещает выделить новые БМП.

Как утверждает Forbes, за все время конфликта Украина потеряла по меньшей мере 55 гаубиц M-777, все они были уничтожены ВС РФ. В Курской области гаубицы нетронутыми достались российским военным, пишет издание.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ранее украинской армией. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вошли в Сумскую область.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2 196 боевых бронированных машин, 2 428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия полностью контролирует ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. 12 марта он посетил один из командных пунктов управления курской группировкой ВС РФ. 

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Страны
Россия
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Украина
Продукция
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