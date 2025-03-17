Войти
ИноСМИ

Украинские запасы ракет ATACMS иссякли: серьезный удар по кампании ВСУ (Military Watch Magazine, США)

312
0
0
Тактическая ракета ATACMS
Тактическая ракета ATACMS.
Источник изображения: © AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson

MWM: ATACMS на Украине больше нет, это проблема для военной кампании ВСУ

Запасы американских ракетных систем ATACMS на Украине полностью исчерпаны, пишет MWM. Их эффективность была снижена применением передовых российских средств РЭБ. Тем не менее истощение арсенала стало серьезным ударом по военной кампании ВСУ.

В ходе боевых действий с Россией украинская армия израсходовала весь свой запас поставленных США армейских тактических ракетных систем (ATACMS), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника. Запасы ATACMS на Украине были полностью исчерпаны уже к концу января, а в общей сложности страна получила “менее 40” ракет.

ATACMS поставляются на Украину с сентября 2023 года и оказались весьма эффективными для точных ударов по важным российским целям. <...> Атаки с использованием ATACMS усилились с 17 ноября, после того как Вашингтон дал отмашку на удары по международно признанной территории России. Ракеты ATACMS требуют использования западных спутниковых сетей для целеуказания и наведения, а также обширного присутствия действующего личного состава и военных подрядчиков из западных стран. Считается также, что ключевую поддержку при наведении оказали американские беспилотники-разведчики Global Hawk, летающие вблизи российских границ.

Сообщается, что эффективность систем ATACMS была снижена эффективным применением российских средств радиоэлектронной борьбы. В мае 2024 года ученый из оперативной группы по импульсному электромагнитному оружию и бывший сотрудник Министерства обороны США Дэвид Пайн подчеркнул, что Россия обладает “самыми эффективными системами радиоэлектронной борьбы в мире — с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями сигнала GPS и радиочастот”, признавшись, что “впечатлен скоростью, с которой российские средства подавления дальнего действия адаптировались к новым системам вооружения США и НАТО, задействованным в конфликте”. Он также предположил, что российские средства радиоэлектронного подавления сигнала глобальной спутниковой навигации будут становиться “все эффективнее” против недавно поставленных американских ракет ATACMS увеличенной дальности. Эффективность российских средств РЭБ против контрмер ATACMS горячо обсуждалась аналитиками в ходе конфликта.

Но даже при том, что системы радиоэлектронной борьбы обеспечили определенную степень защиты передовых подразделений, ATACMS доказали свою способность атаковать цели в российском тылу. <...> В силу важности ATACMS истощение арсенала стало серьезным ударом по военной кампании ВСУ, особенно с учетом того, что производственные возможности США ограничены, а перспектива восстановления поставок туманна. Россия же с подобными проблемами не сталкивалась, поскольку ее оборонный сектор доказал, что ему по силам наращивать арсеналы тактических баллистических ракет “Искандер-М”. Параллельно российские военные пополняют свои запасы, закупая ракеты KN-23B у КНДР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Искандер
Проекты
GPS
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"