Португалия отказалась от покупки истребителей F-35 и оценит европейские альтернативы

ЦАМТО, 14 марта. Министр обороны Португалии Нуну Мелу заявил, что Лиссабон отказывается от приобретения истребителей F-35 "Лайтнинг-2", учитывая текущую геополитическую обстановку и непредсказуемость политики США.

Н.Мело подчеркнул, что, хотя имеющиеся истребители F-16 ВВС Португалии близки к концу срока службы, необходимо оценить варианты, которые гарантируют большую предсказуемость и эксплуатационную безопасность.

Он упомянул, что рассматриваются альтернативные варианты европейского производства, закупка которых направлена на получение экономической выгоды для Португалии.

Министр подчеркнул, что недавняя позиция США в контексте НАТО и в международном геостратегическом раскладе требует глубокого осмысления оптимальных вариантов национальной обороны.

По его словам, предсказуемость действий союзников является решающим фактором при принятии решения о замене боевых самолетов.

Справочно:

Год назад в интервью Diario de Noticias начальник штаба ВВС Португалии генерал Жоау Карташо Алвеш подтвердил, что истребитель Lockheed Martin F-35 станет заменой F-16M. Решение является частью планов страны по интеграции будущего парка самолетов ВВС страны с большинством европейских союзников, которые уже начали переход на F-35 "Лайтнинг-2".

Программа замены F-16AM/BM, по прогнозам, оценивается в 5,5 млрд. евро и рассчитана на 20 лет. При этом первые поставки самолетов F-35 ожидались уже в 2027 году.

Финансовая стратегия предполагает распределение затрат по проекту на два десятилетия и включает логистическое сотрудничество между несколькими европейскими странами, эксплуатирующими F-35. Сообщалось, что начальные этапы этого перехода уже начались, проведены первые семинары с участием Lockheed Martin и ВВС США по приведению инфраструктуры в соответствие с эксплуатационными стандартами самолетов пятого поколения.

Впервые начальник штаба ВВС Португалии генерал Жоау Карташо Алвеш публично заявил о намерении приобрести истребители F-35A для замены F-16AM/BM 27 ноября 2023 года, выступая на конференции SAE Media Group в Лиссабоне.

Тогда он отметил, что оперативная готовность имеющихся F-16AM/BM будет продлеваться до 2030 года и по мере износа эти самолеты будут постепенно списываться. В рамках недавно разработанного плана модернизации ВВС "Air Force 5.3" приобретение новых F-35A планировалось реализовать после 2030 года.

Глава директората инженерных разработок и программ МО Португалии бригадный генерал Жуан Руи Рамуш Ногейра, в свою очередь, заявил, что решение о закупке истребителей пятого поколения будет принято правительством на более позднем этапе.