Уолтц не исключил признание Донбасса российским в мирном соглашении по Украине

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности отметил, что украинское урегулирование "сдвинулось с мертвой точки", а на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии представители делегаций "достали карту и начали делать пометки на ней"

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация обсуждает с Россией и Украиной различные варианты урегулирования конфликта, в том числе признание Донбасса и других "русскоязычных регионов" российскими, исключение возможности вступления в НАТО для Киева, возможное размещение на Украине европейских войск. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала Fox News.

"Вы не ошиблись ни в чем. Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем переговоры с российскими и украинскими коллегами, а президент Трамп как главный переговорщик намерен положить конец этой войне", - сказал он.

"Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон. Президент Трамп полон решимости добиться мира, который устроит всех", - добавил Уолтц.

По его словам, украинское урегулирование "сдвинулось с мертвой точки", а на переговорах с Киевом в Саудовской Аравии представители делегаций "достали карту и начали делать пометки на ней". Уолтц добавил, что США испытывают "сдержанный оптимизм" по поводу перспективы будущих переговоров.

Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру и устранению первопричин кризиса.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.