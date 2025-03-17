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Военное обозрение

Британские морские пехотинцы получают на вооружение новые винтовки Sig Sauer

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский флот Великобритании выдал более 1500 винтовок Sig Sauer MCX морской пехоте из состава коммандос. Компания Edgar Brothers, являющаяся крупнейшим британским поставщиком огнестрельного оружия, согласилась на достаточно растянутые сроки оплаты. Общий бюджет данного обновления вооружения составляет около 6 миллионов фунтов стерлингов.

Новые винтовки Sig Sauer MCX заменят старое оружие, произведенное Colt Canada, и дополнят стоящее на вооружении оружие Knights Armament Stoner 1 (KS-1).

В частности, британские коммандос, работающие с прибрежными группами реагирования Королевского флота, будут использовать новые винтовки MCX для специальных операций, таких как борьба с терроризмом. Это официально...

Эти винтовки подтверждают приверженность Военно-морских сил и обороны нашей трансформации, а также ценность, которую силы коммандос привносят в нашу национальную и международную безопасность

— отметил подполковник Олли Осборн, один из командующих элитными британскими военными подразделениями.

О том, каков вклад Британии в «мировую безопасность», в мире знают, что называется, не по-наслышке...

Личный состав подразделений британских коммандос испытал новые винтовки в ходе мероприятий «сила на силу» и учений с боевой стрельбой, чтобы подготовить войска к использованию винтовок в экстремальных условиях.

Британские военные по не раскрывали точной конфигурации закупленной винтовки, заявив лишь, что:

Модель обеспечивает уровень универсальности, хорошо подходящий для уникальных требований сил коммандос, которым поручено действовать в широком диапазоне экстремальных условий по всему миру.

Известная как модульная система, винтовка Sig Sauer MCX имеет достаточно разнообразные возможности для конфигурирования и поставляется в нескольких калибрах: 5,56x45 мм NATO, .300 Blackout, 7,62x39 мм, 6,8 мм Fury и 5,56 мм SIG Fury.

Кроме этого, расширяют функционал и разнообразие в применимости у этих винтовок стволы различной длины. Для версии Patrol производитель спроектировал ствол 406 миллиметров. Однако есть и 229 миллиметров для версии винтовки с коротким стволом, предназначенной для ближнего боя.

Все модели винтовок оснащены системой газопоршневого затвора с коротким ходом для уменьшения отдачи.

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