Всем спасибо, Россия согласна, но: Путин указал на нюансы - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, как РФ отнеслась к предложению о перемирии на Украине

Тем, кто ждал однозначного ответа Владимира Путина на американо-украинские договоренности по поводу 30-дневного перемирия, пришлось в очередной раз убедиться, что они так и не научились прогнозировать реакцию российского президента.

Рекордное количество журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию по итогам переговоров Путина и белорусского президента Александра Лукашенко, разошлись из Кремля, получив простой сигнал: перемирие — дело хорошее, но оно, к сожалению, само по себе не решает ничего.

"Мы за, но есть нюансы"

Отвечая на вопросы, Путин начал с подчеркнуто вежливых благодарностей. Он поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания украинскому урегулированию. Подчеркнуто добрые слова были сказаны в адрес лидеров КНР, Индии, Бразилии и ЮАР — за их миротворческие усилия.

Потом российский лидер перешел к существу дела: Россия поддерживает идею перемирия, она правильная, но есть вопросы, которые необходимо обсудить. И этих вопросов набрался длинный перечень: как будет проходить линия соприкосновения в условиях продолжающегося наступления ВС РФ, что делать с блокированными в Курской области украинскими военными, кто будет обеспечивать контроль соблюдения перемирия на линии соприкосновения протяженностью 2 тыс. км…

И главное: Москва исходит из того, что "это прекращение [огня] должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса". Словом: "Мы за, но есть нюансы". И при этом российский президент подчеркнуто оставил двери для дискуссии максимально открытыми: "Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом [Дональдом] Трампом созвониться".

В соответствии с ситуацией на земле

Говорить на какой основе? Очень простой, говорит Путин. Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта на Украине, "исходя из того, как будет складываться ситуация на земле". А тут все предельно очевидно: ситуация на линии соприкосновения стремительно меняется в пользу России. Группировка, которая вторглась в Курскую область, находится в изоляции под полным огневым контролем. Выход украинских военных из окружения под Курском становится невозможным, а управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено.

Карта бита

Во время ставшей уже знаменитой "вашингтонской порки" в Белом доме Трамп откровенно заявил Зеленскому, что у того нет на руках карт, имея в виду слабые переговорные позиции, в то время как все козыри, по его словам, у России. Просроченный очень сильно надеялся использовать присутствие украинских военных в Курской области в качестве разменной монеты на переговорах, но и эта, возможно, последняя его карта оказалась битой. С остатками окруженной группировки успешно работают наши войска, которые наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. Блокируются крупные подразделения противника.

Понятно, что в этих условиях именно Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток. "Мы за перемирие. Но есть нюансы. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Непонятно", — сказал Путин таким тоном, что всем все стало понятно.

Элементарный здравый смысл

И еще один важный вопрос — контроль и верификация. Как определить в случае прекращения огня, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на столь протяженной ЛБС? "И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", — пояснил глава государства.

Поставленные Путиным вопросы продиктованы элементарным здравым смыслом. И американская сторона, озвучивая свои предложения, не могла не понимать, что такого рода нюансы неизбежно всплывут. Вероятно, именно с этим связана поездка в Москву спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа, который ожидает аудиенции у Владимира Путина. Как сообщил журналистам помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц, Уиткофф информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами, чтобы Трамп мог оценить ситуацию и принять решение о дальнейших действиях. "Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы", — добавил помощник президента США. Можно предположить, что посланник Трампа уедет (если уже не уехал) с подробными разъяснениями. Сам же президент США назвал заявление Путина многообещающим, хотя и заметил, что "оно не было полным".

А вот Зеленский ожидаемо запаниковал. Он расценил заявление президента РФ как подготовку к отказу от прекращения огня.

Дипломатический мастер-класс

Объявив в Джидде о готовности Украины к 30-дневному перемирию, госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что прекращение огня может наступить уже через несколько дней, если Москва согласится на введение такого режима. Из пояснений президента России, однако, ясно следует, что "через несколько дней" не получится. Ну никак. И вообще, фраза "идея правильная, но есть нюансы" вполне претендует на то, чтобы стать мемом.

Прибегнув к футбольной терминологии, Рубио в Джидде утверждал, что мяч, дескать, теперь находится на стороне России. Спортивная фраза была подхвачена зеваками на зрительских местах Западной трибуны. Но Владимир Путин пресловутый мяч с легкостью технично обработал и вернул в игру.

А заодно провел дипломатический мастер-класс для тех, кто реально хочет мира.

Суржанский Андрей

Обозреватель Аналитического центра ТАСС