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Военное обозрение

Украинский стартап показал систему перехвата дронов с аэростата

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский стартап AeroBavovna показал новую систему поражения дронов противника, которая, как утверждается, способна стать оптимальным решением для борьбы с «Геранями», являющимися одной из основных угроз для тыловой инфраструктуры ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Она состоит из заполненного газом привязного аэростата и FPV-перехватчиков, для которых он выступает в роли платформы-носителя. Размещённая на нём ИК-камера отвечает за обнаружение неприятельских дронов. После их идентификации FPV-перехватчики сбрасываются вниз, разгоняются и поражают цель.

Источник изображения: topwar.ru

Эта технология не только эффективна, но и экономична. В отличие от дорогих систем ПВО, использование аэростатов и дронов позволяет прикрывать значительные территории с минимальными затратами

- утверждает разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Размещение любой сенсорной системы на большой высоте помогает обеспечить лучший обзор в направлении горизонта и повышенное покрытие территории. Это преимущество касается как перехвата, так и ретрансляции сигналов и работы комплексов РЭБ.

Источник изображения: topwar.ru

Идея использования воздушных шаров, аэростатов и других лёгких платформ подобного типа для отстрела дронов и малогабаритных боеприпасов далеко не нова. Например, соответствующие исследования велись в США и Китае, которые изучали возможность запуска роя беспилотников.

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Китай
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