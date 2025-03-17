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ЦАМТО

Bloomberg: перевооружение стран-членов НАТО в Европе может занять больше десяти лет

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Ради войны с Россией Европа ставит перед собой невыполнимые цели
Ради войны с Россией Европа ставит перед собой невыполнимые цели.
Источник изображения: @ Blondet Eliot/ABACA/Reuters

ЦАМТО, 14 марта. Европейским странам-членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для усиления своего оборонительного потенциала, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственное аналитическое исследование.

"Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", – цитирует "РИА Новости" сообщение Блумберг.

Отмечается, что 15 крупнейшим государствам ЕС из альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 млрд. долл. в год на оборону.

"Принимая во внимание уроки <...> украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 млрд. долл. на оружие и самолеты от компаний BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", – цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.

По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве оборонных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.

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