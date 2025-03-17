Reuters: США будут поставлять на Украину модернизированные бомбы GLSDB

ЦАМТО, 14 марта. США намерены возобновить поставки на Украину бомб малого диаметра наземного пуска (GLSDB), после того как они были модернизированы.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Ранее Рейтер признавало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против GLSDB. Минобороны России впервые сообщило сбитом российской системой ПВО снаряде GLSDB в марте 2023 года. Белый дом тогда не смог подтвердить это. Позднее, согласно данным из ежедневных сводок военного ведомства, был сбит еще один снаряд в апреле и потом еще четыре – в октябре.

По словам источников агентства, в последние недели были проведены испытательные стрельбы модернизированными версиями GLSDB, чтобы оценить их эффективность.

"Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад", – утверждают источники агентства.

Как отмечается, боеприпасы поступят на фоне сообщений об исчерпании у ВСУ запасов ОТР ATACMS.

Справка ЦАМТО

Реактивный снаряд GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) представляет собой "бомбу малого диаметра наземного пуска".

Реактивные снаряды GLSDB необходимы ВС Украины в качестве альтернативы ОТР ATACMS и управляемым РС GMLRS для поражения целей в глубине обороны ВС РФ, чтобы вынудить их переместить склады и другие важные объекты дальше от линии фронта.

В феврале 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 2,175 млрд. долл., включая помощь на 1,75 млрд. долл. в рамках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), и 425 млн. долл. в рамках пакета из наличия ВС США, одобренного президентом США. В состав пакета USAI были включены высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB.

Boeing осуществляет разработку РС GLSDB совместно Saab с 2014 года. С конца 2015 года партнеры активно предлагают боеприпас GLSDB странам, на вооружении которых находятся РСЗО MLRS.

Боеприпас GLSDB представляет собой комбинацию твердотопливного ракетного двигателя РС М26, применяемого РСЗО HIMARS и M270, и 130-кг планирующей УАБ малого диаметра GBU-39B (SDB-1) компании Boeing. По заявлению Saab, дальность стрельбы новым боеприпасом превышает 150 км (93 мили).

GLSDB может быть запущен РСЗО, которая применяет ТПК с РС M26 (HIMARS, M270 и ChunMoo), а также специально разработанным контейнерным решением.