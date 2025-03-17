"Рособоронэкспорт": Россия предлагает Индии разработку и производство управляемых авиационных ракет

ЦАМТО, 14 марта. Москва предлагает Нью-Дели разработку и производство в Индии современных управляемых авиационных ракет с возможностью их реэкспорта в дружественные России страны.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Новейшие авиационные средства поражения (АСП) – это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества. Наши предложения предполагают, в том числе, разработку и производство современных российских управляемых авиационных ракет в Индии. Платформами для интеграции новых АСП могут стать как истребители Су-30МКИ и МиГ-29, так и самолеты индийской разработки (Tejas, AMCA и т.д.)", – говорится в сообщении.

По данным компании, на прошедшей в феврале выставке Aero India 2025 была показана широкая номенклатура новейших российских управляемых авиационных средств поражения, в том числе малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения, ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ – для поражения боевых кораблей и транспортных судов и Х-38МЛЭ – для высокоточного поражения наземных объектов.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что ракеты доказали свою высокую эффективность в реальных боевых условиях и могут быть включены в состав комплексов вооружения истребителей 4++ и 5 поколений российского и иностранного производства.

"Сегодня "Рособоронэкспорт" и индийская сторона обсуждают вопрос о возможности продвижения продукции, выпущенной в Индии в результате двустороннего технологического сотрудничества, в третьи страны, дружественные России", – сообщили в компании.