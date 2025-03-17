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ЦАМТО

ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота

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Источник изображения: Фото: seaforces.org

ЦАМТО, 14 марта. Командование ВМС Индонезии проявило интерес к приобретению легкого авианосца (C551) "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии.

По информации источников Jane's Defence Weekly, спущенный на воду в 1985 году авианосец был переведен в резерв в октябре 2024 года. В декабре 2024 года в боевой состав ВМС Италии вошел новый универсальный десантный корабль (УДК) "Триест", который заменил "Джузеппе Гарибальди" и займет место флагмана амфибийно-десантной группы итальянского флота.

Сделка с Индонезией потенциально может также включать поставку части из 30 палубных самолетов короткого взлета и вертикальной посадки AV-8B "Харриер-2", в случае одобрения их реэкспорта. Следует, однако, учитывать высокую стоимость их эксплуатации и значительный срок службы.

Покупка рассматривается Минобороны Индонезии как один из элементов плана формирования "Минимально необходимых сил" (MEF), которые предполагают наличие в составе ВМС Индонезии не менее четырех вертолетоносцев, четырех фрегатов и нескольких ракетных катеров.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2025 года начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ВМС проводит оценку необходимости приобретения авианесущего корабля для расширения возможностей флота.

Специализированное итальянское издание RID, в свою очередь, подтверждает интерес со стороны ВМС Индонезии к "Джузеппе Гарибальди" и выдвигает предположение, что в составе индонезийского флота он мог бы использоваться в качестве носителя БЛА. Недавно турецкая компания Baykar и индонезийская PT Republikorp подписали соглашение о создании совместного предприятия для производства в Индонезии до 60 морских БЛА "Байрактар TB3" и 9 БЛА "Акынджи".

Для справки: 19 ноября 2024 года БЛА "Байрактар TB3" выполнил первый взлет и посадку на УДК "Анадолу" ВМС Турции.

В условиях необходимости финансирования растущих оборонных расходов, власти Италии вполне могут одобрить продажу "Джузеппе Гарибальди" Индонезии. В последние годы сотрудничество между странами в оборонной сфере расширяется. В марте 2024 года итальянская Fincantieri заключила с Министерством обороны Индонезии контракт стоимостью 1,18 млрд. евро на поставку двух многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), которые первоначально были построены для ВМС Италии. В январе 2025 года корабли, носившие наименования (P433) "Маркантонио Колонна" и (P435) "Руджеро ди Лаурия", были переименованы в "Бравиджайя-320" и "Прабу Силиванги-321". Поставка кораблей PPA ВМС Индонезии должна состояться в 2025 году. Они станут крупнейшими в боевом составе индонезийского флота.

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Страны
Индонезия
Италия
Турция
Продукция
Harrier
Компании
Fincantieri
Проекты
Авианосец
БПЛА
1 комментарий
№1
17.03.2025 01:33
Так и Индонезия скоро заполучит  плавучее авиакрыло.А мы вот со своим "Кузнецовым" горе мыкаем.
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