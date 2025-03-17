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РИА Новости

"Высокоточные комплексы" штатно оснащают БМП и БМД допзащитой

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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Высокоточные комплексы" штатно оснащают все БМП и БМД допзащитой

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") оснащают для заказчика средствами дополнительной защиты все боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, БМП-2М "Бережок", БМП-1АМ "Басурманин" и десантные БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка-М", сообщили РИА Новости в холдинге.

"Все боевые машины пехоты БМП-3, БМП-1АМ "Басурманин" и десантные БМД-4М и БТР-МДМ оснащаются средствами дополнительной защиты, зарекомендовавшими себя в реальных боевых условиях, включая комплекты защиты верхней полусферы или "антидроновые мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать, противокумулятивные решетки и броневые экраны. Кроме того, каждая БМП-3 и БМП-1АМ "Басурманин" оборудована средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в холдинге.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что отремонтированные боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-2М "Бережок" также поставляются в войска с комплектом допзащиты, комплектом защиты верхней полусферы и устройствами постановки радиопомех.

Кроме того, в холдинге сообщили, что каждое изделие отгружается с комплектами средств снижения заметности - так называемыми "накидками", или "одеялами" из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

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Продукция
БМД-4
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
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