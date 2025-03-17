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Военное обозрение

«Секретное оружие большой дальности»: США тестируют ракету AIM-260A

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных приоритетов Пентагона является разработка оружия класса «воздух-воздух» повышенной дистанции полёта, которое позволит поражать авиацию противника с безопасного расстояния.

В частности, ведётся создание двух новых УРВВ – AIM-174B (на базе SM-6, используемой на кораблях) и AIM-260A, предназначенной для оснащения малозаметных истребителей F-22 Raptor. Последняя окутана наибольшей тайной.

ВМС США провели первый запуск новой секретной ракеты большой дальности AIM-260A, которая будет установлена на истребители F-22 ВВС США в 2024 году

- говорится в издании Zona Militar.

Концепт AIM-260 был представлен в 2022 году. Как полагают западные обозреватели, благодаря своим возможностям и прогнозируемой дальности (превосходящей нынешнюю AIM-120 AMRAAM), новая УРВВ является ответом США на ракету PL-17, развернутую ВВС НОАК. Однако до сих пор информация о ней была довольно скудной.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь же на своём профиле в соцсети 31-я испытательная и оценочная эскадрилья (VX-31) «Пыльные дьяволы» ВМС США заявила о проведении в конце 2024 года испытаний учебной и боевой версий AIM-260A.

При этом неизвестно, какая именно воздушная платформа могла использоваться для тестирования новой ракеты. В настоящее время VX-31 эксплуатирует большой парк экспериментальных истребителей, включая F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler, F/A-18D Hornet и AV-8B+ Harrier.

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Страны
Китай
США
Продукция
AMRAAM
EA-18
F-18
F-22
Harrier
SM-6
Super Hornet
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