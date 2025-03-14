США создали макет ЗРК «Панцирь-С1» для оценки систем идентификации целей истребителей

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Американский концерн Lockheed Martin создал макет российского ЗРК «Панцирь-С1» на базе грузовой платформы Peterbilt 320, используемой обычно в качестве мусоровоза. Американские обозреватели уже дали прозвище новому изделию – Peter Pantsir.

Данный макет предназначен для оценки эффективности системы Sniper Advanced Targeting Pod – комплекта сенсоров, устанавливаемого на такие истребители, как F-16 и F-18, и предназначенного для идентификации и классификации целей. В роли объектов поражения могут выступить российские изделия, в связи с чем создаются их макеты-мишени, позволяющие проверить точность и надёжность авиационных систем наведения.

В связи с этим США активно приобретали и анализировали иностранные боевые системы, в том числе противовоздушной обороны, чтобы принять контрмеры, усовершенствовать боевую тактику и разработать более продвинутое оборудование.

Возможно, что макет «Панцирь-С1» поступит на оснащение так называемых «противостоящих сил» (OPFOR), которые в процессе обучения американских подразделений имитируют войска потенциального неприятеля для создания реалистичных боевых сценариев, пытаясь копировать тактику, военные доктрины и матчасть условного противника.