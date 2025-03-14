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В США рассказали об истребителе «с ЦРУ в кабине»

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Фото: Johannes P. Christo / Reuters
Фото: Johannes P. Christo / Reuters.

19FortyFive: Покупатели F-35 получают истребитель «с ЦРУ в кабине»

Контроль США над информацией, которую собирают истребители пятого поколения F-35 Lightning II, может обеспокоить иностранных покупателей. О самолете «с ЦРУ в кабине» рассказал обозреватель 19FortyFive Рубен Джонсон.

Отмечается, что оборудование F-35 собирает большое количество данных, поступающих от всех датчиков F-35 в ходе полета. После возвращения на базу полученную информацию отправляют на анализ.

Издание напомнило, что из-за этого в Швейцарии критиковали выбор F-35 в качестве нового истребителя. Критики этого решения допускали, что покупка американского самолета угрожает нейтралитету страны.

«Эта часть несколько агрессивной функциональности F-35, касающаяся того, что Вашингтон знает о том, для чего предназначен каждый самолет, независимо от того, какая страна является владельцем, вызвала противодействие в Швейцарии», — пишет Джонсон.

Ранее в марте журнал The National Interest писал, что истребители F-35 могут вооружить «дешевыми» крылатыми ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Стоимость одного изделия составит менее 150 тысяч долларов, что значительно дешевле ракет JASSM и LRASM.

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Страны
США
Швейцария
Продукция
F-35
JASSM
LRASM
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