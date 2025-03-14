ВВС США первыми в мире приняли на вооружение беспилотные истребители

YFQ-42A

ВВС США сделали первый шаг по замене пилотируемых истребителей их беспилотными аналогами. Созданные компаниями General Atomics и Anduril в рамках программы «Collaborative Combat Aircraft» прототипы истребителей-беспилотников YFQ-42A и YFQ-44 официально приняты на вооружение.

В ВВС США сообщили, что это первый случай в истории боевой авиации, когда беспилотники оказались «в одном строю» с пилотируемыми истребителями. Будучи примерно в 2 раза меньше F-16 Fighting Falcon, они тем не менее обладают сопоставимыми характеристиками, что позволяет им выполнять совместные боевые задачи с F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Впрочем, пока они будут использоваться в качестве летающих лабораторий для сбора информации, необходимой для создания серийных беспилотных машин.

Александр Агеев