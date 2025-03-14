"Упрямство Зеленского". Почему ВСУ проиграли Курскую битву

Полковник Ходаренок счел упрямство Зеленского причиной поражения ВСУ под Курском

Группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Части и соединения ВС РФ на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. О причинах поражения ВСУ в Курской области и перспективах перемирия рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Во время своего визита на один из командных пунктов российской армии 12 марта верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады командующего и заместителя командующего группировки «Север». Согласно их словам, операция по разгрому ВСУ в Курской области приближается к завершению. Путин поручил в кратчайшие сроки завершить уничтожение остатков частей и соединений украинской армии, еще ведущих боевые действия на территории России.

После полного освобождения региона президент предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Детально его поручение на данном этапе не раскрывалось, но вполне возможно, что речь пойдет о том, что на удалении в 70-90 км от границы России на сопредельной территории не должно размещаться вооружение ВСУ, способное обстреливать территорию Курской и Белгородской областей.

Почему операция ВСУ провалилась?

Крупное поражение Вооруженных сил Украины объясняется в первую очередь хорошо продуманным планом операции ВС России, умелым руководством войсками со стороны российского командования, высоким уровнем подготовки и умений бойцов и офицеров ВС РФ.

Немалую роль в разгроме ВСУ сыграли ошибки и элементарное упрямство верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Политические соображения украинского лидера вошли в очевидное противоречие с оперативно-стратегическими реалиями.

Время, когда еще можно было принять решение об организованном отходе украинской армии на заранее подготовленные оборонительные рубежи, было упущено. Да и никаких позиций и укрепленных районов в Сумской области заранее сооружено не было. Вместо организованного отхода ВСУ получилось беспорядочное бегство, оставление убитых и раненых, бросание тяжелого вооружения.

Будет ли перемирие?

Наиболее обсуждаемый сегодня вопрос - как Москва отреагирует на американскую инициативу о 30-дневном перемирии, достигнутую на переговорах в Джидде. По этому поводу уже сделано немало разного рода заявлений представителями экспертного сообщества как в России, так и за рубежом. По большей части все оценки ситуации представляют собой на данном этапе разве что гипотезы, догадки и версии.

Для начала отметим, что известно далеко не все, что было на переговорах в Джидде. В публичный доступ попало разве что пять процентов от того, что реально происходило за закрытыми дверями. Однозначно ясно одно - украинская делегация зашла в комнату переговоров со своим мнением, а вышла уже с чужим (как и предполагала ранее «Газета.Ru»).

Скорее всего, детальная информация об этих переговорах доводится до представителей Москвы. На этой неделе (возможно, уже в пятницу 14 марта) состоится телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. После этого позиция Кремля по поводу 30-дневного перемирия окончательно прояснится.

Наконец, нельзя полностью исключать и личную встречу Трампа и Путина в ближайшее время (поскольку далеко не все важные военно-политические вопросы можно результативно обсудить по телефону). Саммит может произойти достаточно внезапно, и информация о встрече глав государств появится в широком доступе только тогда, когда оба лидера будут находиться в комнате для переговоров. Во всяком случае, есть основания полагать, что такой характер саммита сочетается со стилем поведения обоих глав государств.

И вот тогда станет окончательно ясно - кто, что, где и когда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок