Путин: РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но с условиями

По словам президента РФ, прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - отметил глава государства.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву.