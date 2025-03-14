«Машина основана на боевом опыте»: ВСУ ожидают поставки первой партии бронеавтомобилей «Гюрза-02»

Источник изображения: topwar.ru

На оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби украинская компания UkrArmoTech представила БА «Гюрза-02», также имеющий обозначение UAT.GYURZA-02 – бронированную боевую машину 4x4, предназначенную для перевозки личного состава, разведки, патрулирования и огневой поддержки.

Как заявили в компании, ВСУ ожидают поставки первой партии техники в марте 2025 года. «Гюрза-02» – модернизированная версия базовой модели «Гюрза» – оснащена баллистической защитой 2-го или 3-го уровня по стандарту STANAG 4569 (выдерживает попадание пули от патронов 7,62×39 мм либо 7,62×54 мм). Усиленное V-образное днище обеспечивает противоминную защиту от взрывов мощностью до 8 кг (3-й уровень STANAG 4569).

Машина оборудована 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins ISDe с турбонаддувом мощностью 385 л. с., позволяющим развивать максимальную скорость 110 км/ч. Снаряжённая масса составляет примерно 14 000±200 кг, а полная масса 16 000±200 кг. Она оснащена АКП с 6 передними и 1 задней передачей (Allison 3000), независимой подвеской, усиленной трансмиссией, централизованной системой контроля давления в шинах и шинами RUN-FLAT (365/80R20, 395/80R20).

Источник изображения: topwar.ru

Бронеавтомобиль снаряжён средствами противодействия дронам и противоминными системами. Бортовой комплекс РЭБ работает в диапазоне 150–1030 МГц для подавления БПЛА с дистанционным управлением. Дополнительные стальные экраны и защитные сетки снижают воздействие кумулятивных боеприпасов. Может быть установлена система обнаружения дронов FlyOff, работающая в диапазоне 1000–6000 МГц и выявляющая угрозы на расстоянии не менее 1,5 км.

«Гюрза-02» оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, вооружённым 12,7-мм пулемётом M2 Browning с боекомплектом на 300 патронов. Башня оснащена оптико-электронным прицелом, системой автоматического управления огнём, средствами автоматического отслеживания целей, лазерным дальномером и системой визуализации для ведения боевых действий днём и ночью.

Источник изображения: topwar.ru

В «Гюрзе-02» могут разместиться до 11 человек. Кабина экипажа расположена по центру, двигатель находится спереди, а отсек для десанта сзади. В машине имеются 5 бронированных дверей, бойницы и два аварийных люка на крыше для эвакуации.

Техника оснащена мультисенсорной системой наблюдения с камерами обзора на 360°, ИК-обнаружением и возможностью ночного видения. Как утверждает производитель, система наблюдения на поле боя объединяет искусственный интеллект и дополненную реальность, обрабатывая данные с 12 камер дневного и ночного видения. Она обнаруживает людей на расстоянии до 200 м, технику на дистанции 400 м, а противотанковые мины на расстоянии 20 м. Может быть установлена система постановки дымовой завесы, синхронизированная с лазерными датчиками предупреждения.

UkrArmoTech заявляет, что разработка «Гюрзы-02» основана на опыте, полученном в ходе боевых действий. Как заявляется, за последний год компания поставила сотни машин «Гюрза», собирая отзывы для доработки конструкции. «Гюрза-02» отличается от базовой версии улучшенной защитой, повышенным комфортом для экипажа, эффективностью обслуживания и модульной адаптивностью.