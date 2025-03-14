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ТАСС

Аналитик Коротченко: победа РФ в Курской области пошатнет позиции Киева

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Военнослужащие РФ в Курской области
Военнослужащие РФ в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", киевский режим стянул в российский регион самые подготовленные, профессиональные и оснащенные силы ВСУ, которые оказались уничтожены и разбиты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области ослабляет позиции киевского режима и лишает его устойчивости. Такое мнение выразил в колонке для ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Не будем забывать, что киевский режим стянул в Курскую область самые подготовленные, профессиональные, оснащенные и мотивированные силы ВСУ. Теперь они уничтожены и разбиты. Российская победа в Курской области - это ослабление позиций киевского режима и лишение его устойчивости". - указал аналитик.

При этом Коротченко отметил, что пока рано говорить о том, что "киевскому режиму - труба", и речь идет о том, что предстоит освободить и ту часть территории региона, которая удерживается противником. "Но эта важнейшая политическая и военная задача имеет четкие и видимые перспективы", - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что эту задачу стоит решать - идти вперед, действовать настойчиво и наступательно и вместе с тем профессионально. "Главное здесь то, что произошел перелом в ситуации. Это крайне негативно влияет на противника, усиливает моральный подъем российских войск во всей зоне специальной военной операции", - подытожил Коротченко. 

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Россия
Украина
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