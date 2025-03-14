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ТАСС

Ракетный корабль "Наро-Фоминск" в ходе учений отразил атаки дронов и безэкипажных катеров

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Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года
Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.
Источник изображения: Артём Балабин / forums.airbase.ru

Стрельба велась из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок А-190, АК-630М-2

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота "Наро-Фоминск", носителя крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", отразил в ходе учений атаки безэкипажных катеров и средств воздушного нападения "противника", сообщила пресс-служба флота. Цели, по которым велась стрельба из корабельной артиллерии, были обозначены специальными мишенями.

"Экипаж "Наро-Фоминска" в ходе отработки огневых задач выполнил комплекс артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим беспилотники и безэкипажные катера противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стрельба велась из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок А-190, АК-630М-2, которые находятся на вооружении этого малого ракетного корабля. "Все цели были успешно поражены", - отметили военные.

Помимо этого, экипаж "Наро-Фоминска" отработал задачи по противоминной защите корабля, провел учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным в морском бою судном.

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", к которым относится "Наро-Фоминск", являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
21631 Буян-М
БПЛА
БФ
Военные учения
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