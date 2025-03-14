Войти
ЦАМТО

Embraer предлагает открыть в Польше сборочную линию самолетов ВТА KC-390 "Миллениум"

401
0
0
Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 13 марта. Бразильская компания Embraer предлагает создать в Польше современный центр авиастроения и ремонта, который станет самым передовым в Европе.

Президент и главный исполнительный директор Embraer Франсиско Гомес Нето на этой неделе посетил Польшу с целью проведения переговоров с существующими, новыми и потенциальными партнерами в следующих областях: производство, окончательная сборка, техническое обслуживание и ремонт авиатехники, переоборудование пассажирских самолетов в грузовые, исследования и разработки в сфере техники eVTOL.

Так, 10 марта Франсиско Гомес Нето провел переговоры с государственным секретарем Министерства национальной обороны Павлом Бейдой. Embraer предлагает ВВС Польши самолет ВТА KC-390 "Миллениум" и другую продукцию. Компания рассматривает Европейский союз как ключевой рынок для данного самолета. Помимо уже получивших KC-390 Португалии и Венгрии, к проекту присоединились Чешская Республика, Австрия, Нидерланды, Швеция и Словакия.

Компания ведет поиск партнеров для производства комплектующих и создания линии окончательной сборки для многоцелевого самолета KC-390 "Миллениум". Польша является одним из основных кандидатов на размещение производства. Сборка самолетов и связанная с ней экосистема послепродажного обслуживания (включая техническое обслуживание и обучение) могут принести Польше до 1 млрд. долл. и обеспечить 600 рабочих мест.

Помимо сборочной линии KC-390, в числе потенциально возможных проектов в Польше названы сборка компонентов для коммерческих самолетов Embraer E2, переоборудование самолетов E190 в грузовые и предприятие по капитальному ремонту шасси.

В целом инициативы в области производства, технического обслуживания и обучения могут принести Польше до 3 млрд. долл. в течение 10 лет, потенциально создав 5000 рабочих мест.

Embraer ранее намекала на потенциальную возможность создания производственных линий самолета KC-390 в США и Индии в рамках увеличения продаж за рубежом.

Польша давно нуждается в обеспечении возможности дозаправки в воздухе самолетов своих ВВС, а также расширении возможностей по воздушной перевозке войск.

В настоящее время на вооружении ВВС Польши имеется три произведенных в 1960-х и 1970-х годах самолета C-130E "Геркулес", полученных в 2009-2012 гг. из состава ВВС США. Они будут списаны после исчерпания ресурса. Для их замены также из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) поставляются 5 самолетов ВТА C-130H "Геркулес". Два из них уже прошли ремонт, работы еще над тремя завершаются.

В декабре прошлого года МНО Польши также подписало соглашение о модернизации парка из 16 средних самолетов ВТА C-295 компании Airbus Defence & Space.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Индия
Нидерланды
Польша
Португалия
Словакия
США
Чехия
Швеция
Продукция
C-130
C-295 CASA
KC-390
Компании
Airbus
Embraer
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА