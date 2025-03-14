Embraer предлагает открыть в Польше сборочную линию самолетов ВТА KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 13 марта. Бразильская компания Embraer предлагает создать в Польше современный центр авиастроения и ремонта, который станет самым передовым в Европе.

Президент и главный исполнительный директор Embraer Франсиско Гомес Нето на этой неделе посетил Польшу с целью проведения переговоров с существующими, новыми и потенциальными партнерами в следующих областях: производство, окончательная сборка, техническое обслуживание и ремонт авиатехники, переоборудование пассажирских самолетов в грузовые, исследования и разработки в сфере техники eVTOL.

Так, 10 марта Франсиско Гомес Нето провел переговоры с государственным секретарем Министерства национальной обороны Павлом Бейдой. Embraer предлагает ВВС Польши самолет ВТА KC-390 "Миллениум" и другую продукцию. Компания рассматривает Европейский союз как ключевой рынок для данного самолета. Помимо уже получивших KC-390 Португалии и Венгрии, к проекту присоединились Чешская Республика, Австрия, Нидерланды, Швеция и Словакия.

Компания ведет поиск партнеров для производства комплектующих и создания линии окончательной сборки для многоцелевого самолета KC-390 "Миллениум". Польша является одним из основных кандидатов на размещение производства. Сборка самолетов и связанная с ней экосистема послепродажного обслуживания (включая техническое обслуживание и обучение) могут принести Польше до 1 млрд. долл. и обеспечить 600 рабочих мест.

Помимо сборочной линии KC-390, в числе потенциально возможных проектов в Польше названы сборка компонентов для коммерческих самолетов Embraer E2, переоборудование самолетов E190 в грузовые и предприятие по капитальному ремонту шасси.

В целом инициативы в области производства, технического обслуживания и обучения могут принести Польше до 3 млрд. долл. в течение 10 лет, потенциально создав 5000 рабочих мест.

Embraer ранее намекала на потенциальную возможность создания производственных линий самолета KC-390 в США и Индии в рамках увеличения продаж за рубежом.

Польша давно нуждается в обеспечении возможности дозаправки в воздухе самолетов своих ВВС, а также расширении возможностей по воздушной перевозке войск.

В настоящее время на вооружении ВВС Польши имеется три произведенных в 1960-х и 1970-х годах самолета C-130E "Геркулес", полученных в 2009-2012 гг. из состава ВВС США. Они будут списаны после исчерпания ресурса. Для их замены также из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) поставляются 5 самолетов ВТА C-130H "Геркулес". Два из них уже прошли ремонт, работы еще над тремя завершаются.

В декабре прошлого года МНО Польши также подписало соглашение о модернизации парка из 16 средних самолетов ВТА C-295 компании Airbus Defence & Space.