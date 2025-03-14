Войти
РИА Новости

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат"

411
0
0
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Кадыров поблагодарил Путина за оценку работы спецназа Ахмат в Курской области

ГРОЗНЫЙ, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" в Курской области.

"В ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой президент России Владимир Путин отметил подразделения, отличившиеся при выполнении боевых задач в Курской области. Среди них было названо и легендарное спецподразделение "Ахмат" МО РФ… Оценка их заслуг, но и мощный стимул для дальнейшей службы во имя Родины. От себя лично хочу поблагодарить Владимира Владимировича за высокую оценку и заверить, что мы будем и впредь прилагать все усилия для защиты нашего великого Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оценка Путина свидетельствует о том, что бойцы спецназа не просто достойно выполняют поставленные задачи, но и вносят значимый вклад в обеспечение безопасности государства.

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА