Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат"

Кадыров поблагодарил Путина за оценку работы спецназа Ахмат в Курской области

ГРОЗНЫЙ, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы спецназа "Ахмат" в Курской области.

"В ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой президент России Владимир Путин отметил подразделения, отличившиеся при выполнении боевых задач в Курской области. Среди них было названо и легендарное спецподразделение "Ахмат" МО РФ… Оценка их заслуг, но и мощный стимул для дальнейшей службы во имя Родины. От себя лично хочу поблагодарить Владимира Владимировича за высокую оценку и заверить, что мы будем и впредь прилагать все усилия для защиты нашего великого Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оценка Путина свидетельствует о том, что бойцы спецназа не просто достойно выполняют поставленные задачи, но и вносят значимый вклад в обеспечение безопасности государства.

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.