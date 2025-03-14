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В США провели симуляцию прекращения СВО. Что она показала?

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Фото: Evgeniy Maloletka / AP
Фото: Evgeniy Maloletka / AP.

19FortyFive: Симуляция прекращения СВО показала, что конфликт не завершится

Симуляция прекращения огня между Украиной и Россией в ходе специальной военной операции (СВО) показала, что она не завершится, так как результатом заключенного перемирия останутся недовольны в Киеве, рассказывает обозреватель издания 19FortyFive Роберт Фарли.

Симуляция учитывала интересы всех заинтересованных сторон

В симуляции, разыгранной примерно месяц назад, приняли участие американские аспиранты, преподаватели и эксперты, специализирующиеся на внешней политике. Всего было шесть команд, участники которых представляли стороны России, США, Украины, Китая, Турции (страну, где проходят переговоры) и коалиционной группы Великобритании и Европейского союза.

Моделирование проходило в пять раундов. В рамках первого, второго и четвертого раундов команды действовали от имени страны или образования, которое они представляли, используя дипломатию, вооруженные силы и экономические рычаги.

Это позволило командам влиять на условия переговоров, изменяя факты на местах. Третий и пятый раунды были переговорами, условно разделенными двумя неделями симуляционного времени, когда участники симуляции изображали членов дипломатических команд высокого уровня на переговорах в Анкаре

Роберт Фарли

обозреватель издания 19FortyFive

В начале симуляции каждая из команд приложила все усилия для того, чтобы склонить остальные на свою сторону. Например, Москва спровоцировала небольшой политический кризис в Пхеньяне, который позволил отвлечь Пекин, тогда как США попытались исключить из переговоров Европу и Китай. С течением времени противостояние между европейско-украинской и американо-российской группами нарастало, тогда как Турция и Китай в основном держались в стороне.

По итогам симуляции перемирие сорвалось и боевые действия возобновились

Итогом переговоров стало заключение соглашения о наступлении режима прекращения огня, который вскоре был нарушен из-за действий украинской стороны.

Отражая разногласия в киевском правительстве, бомба, заложенная украинскими разведчиками, уничтожила нескольких членов украинской переговорной группы и ранила часть российской и американской команд

Роберт Фарли

обозреватель издания 19FortyFive

Автор издания отмечает, что после срыва Украиной заключенных договоренностей Россия (при молчаливом согласии США) не стала придерживаться соглашения о прекращении огня, а возобновила военные действия.

Отдельно обозреватель подчеркивает, что симуляция может отражать имеющиеся противоречия между сторонами, однако не обязательно имеет отношение к реальности. Автор заключает, что в достижении мирного соглашения Россия и США могут продвинуться лишь до определенного предела, а Европа способна внести свой вклад, однако ее влияние ограничено политическими разногласиями и военной слабостью.

США ведут переговоры о прекращении огня с Украиной и Россией

Ранее в городе Джидда в Саудовской Аравии украинская и американская стороны провели переговоры по вопросу прекращения огня, после чего США направили эмиссаров в Россию для продолжения обсуждения параметров возможных договоренностей.

По итогам проведенных в Джидде переговоров президент США Дональд Трамп выразил надежду на согласие Москвы в вопросе окончания боевых действий.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет забегать вперед по теме перемирия, предложенного по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, а для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить» в ходе запланированных контактов Москвы и Вашингтона.

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