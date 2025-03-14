Как НАТО без США выглядит в сравнении с Россией (Newsweek, США)

Newsweek: европейские страны НАТО уступают России по всем параметрам

На бумаге военная мощь европейских стран – членов НАТО выглядит впечатляюще, но эта "бумажная сила" иллюзорна, предупреждают эксперты, которых опросил Newsweek. Без опоры на Пентагон европейцы ничего не смогут противопоставить России.

Элли Кук

Возможный новый руководитель Германии Фридрих Мерц не стал выбирать выражения и четко заявил о том, что для него "абсолютным приоритетом" является "независимость" Европы от Соединенных Штатов.

Это прозвучавшее в прошлом месяце заявление ошеломило многих. Оно стало следствием того изумления, которое охватило европейских членов НАТО и Канаду, когда американский президент Дональд Трамп со своей администрацией развернулся на 180 градусов и начал отдаляться от континента, который Америка поддерживала на протяжении десятилетий.

Северные соседи Европы и Америки сейчас пытаются понять, насколько уязвима НАТО без США, и сможет ли она противостоять России без неизменной поддержки Америки, которую та всегда оказывала своим союзникам по альянсу.

Белый дом открыто заявил, что переключает свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Но он также склоняется к примирению с Россией, приводя в ужас многих членов НАТО.

"На бумаге военная мощь европейского НАТО не уступает российской во многих сферах, но эта бумажная сила обманчива", — сказал научный сотрудник британского Совета по геостратегии Уильям Фрир, занимающийся проблемами национальной безопасности.

В европейской стратегии ведения войн в составе НАТО ставка делается на "инструменты реализации", которые Европе издавна предоставляют США, рассказал Фрир журналу Newsweek. К таким инструментам реализации относятся разведка, дозаправка в воздухе и материально-техническое снабжение.

Фрир отмечает, что страны НАТО на континенте вряд ли смогут действовать без США, не говоря уже о том, что им будет чрезвычайно сложно быстро перебрасывать силы и средства туда, куда необходимо, а также восполнять потери в ходе ведения боевых действий. Канада, являющаяся составной частью американской системы ПВО, остается одним из немногих членов НАТО, чьи военные расходы не достигают установленной нормы в два процента ВВП.

В воздухе

Одна из самых сильных сторон военной мощи Европы — это авиация. Говоря о возможной конфронтации с Россией, один высокопоставленный военачальник из США заявил Newsweek: "У них для этого нет ни сухопутных войск, ни военно-морских сил. Но по крайней мере у них имеются военно-воздушные силы".

Если убрать из натовского арсенала американскую авиацию, это довольно сильно отразится на состоянии ВВС Североатлантического альянса. "Однако европейские ВВС все равно современнее, боеспособнее и лучше подготовлены, чем российские", — сказал маршал авиации в отставке Грег Бэгуэлл, в прошлом командовавший британскими военно-воздушными силами. "Так что дело не только в численности", — заявил он Newsweek. Без США западные ВВС, в принципе, смогут воевать самостоятельно, добавил Бэгуэлл.

На вооружении европейских стран НАТО имеются различные модели современных истребителей, включая французские "Рафали", шведские "Грипены" и многоцелевые истребители "Еврофайтер Тайфун". В целом они операционно совместимы и легко смогут взаимодействовать. У Канады ВВС небольшие, но "боеспособные", сказал Бэгуэлл.

Но на долю США приходится "более половины" всех натовских истребителей и штурмовиков, отметил недавно в своем комментарии старший научный сотрудник известного британского аналитического центра – Международного института стратегических исследований Дуглас Бэрри, занимающийся вопросами военной авиации. А примерно половина остальных самолетов в Европе американского производства, добавил он.

Американские F-16 преобладают в Европе, но многие страны постепенно снимают их с вооружения, отдавая предпочтение истребителю-невидимке F-35 американского производства. Летать на этом самолете пятого поколения решили 20 стран, и 12 из них — это европейские члены НАТО. Правда, некоторые еще не получили эти современные истребители.

В составе британских ВВС в настоящее время 159 истребителей и штурмовиков, в том числе, 32 F-35B производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщается в информационном бюллетене Международного института стратегических исследований "Военный баланс 2025", который является исчерпывающим источником информации о вооруженных силах всех стран мира.

Согласно этому изданию, в итальянских ВВС сегодня 195 боеспособных самолетов, в том числе, 24 F-35A и два F-35В. У Нидерландов 40 боеспособных самолетов, и все они — F-35A. У Канады 89 штурмовиков.

По словам Бэрри, "самолеты американского производства несут на борту значительное количество оружия класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

Существуют серьезные опасения по поводу того, достаточно ли у европейских членов альянса авиационных средств поражения, и сумеют ли европейские оборонные предприятия быстро заполнить бреши в случае начала войны. "Европе в одиночку будет трудно завоевать превосходство в воздухе над российскими войсками, у которых очень сильные наземные системы ПВО, способные создать угрозу натовской авиации", — написал в августе 2024 года эксперт по ВВС Джастин Бронк, работающий в лондонском Королевском институте оборонных исследований.

США предоставляют Европе наземные системы ПВО типа хваленых "Пэтриотов", но этих средств континенту явно не хватает. "Европе придется незамедлительно активизироваться и найти системы, с помощью которых можно будет заткнуть некоторые дыры", — сказал Бэгуэлл.

"Проблема не в отсутствии решений, а в том, что пока ни одна европейская страна НАТО не создала необходимое сочетание из подходящих для выполнения задач самолетов, систем вооружений, специальной подготовки и средств поддержки, хотя кое-кто добивается успехов в этой области", — отметил Бронк.

У европейских членов НАТО гораздо меньше, чем у США, самолетов-заправщиков, которые осуществляют дозаправку в воздухе, сказал Бэрри.

У Европы есть долгосрочная инициатива под названием "Глобальная программа боевой авиации", осуществляемая совместно Британией, Италией и Японией. Ее цель — создать истребитель шестого поколения, чтобы его можно было принять на вооружение через 10 лет. По поводу перспектив этой программы идут определенные споры, прежде всего, в связи с тем, что в Британии заканчивается срок действия "Стратегического оборонного обзора".

"Но кроме Америки нет никаких реальных альтернатив, позволяющих обеспечить такой же уровень малозаметности", каким обладает истребитель пятого поколения F-35, сказал Бэгуэлл. Хотя малозаметность сегодня все больше утрачивает свое значение, добавил он, у неамериканских самолетов пятого поколения шансы в любом случае весьма ограничены.

Если желание покупать F-35 ослабнет, остальные страны НАТО смогут еще долго эксплуатировать самолеты четвертого поколения, и они "ни в коей мере не будут уступать России по целому ряду характеристик", заметил Бэгуэлл.

Российские ВВС понесли определенные потери за три с лишним года боевых действий на Украине, их боевые самолеты сразу стали излюбленными целями для украинской ПВО. Но российская авиация не пострадала существенно во время конфликта. Дело в том, что большая часть тактической авиации не участвует в боях на Украине, рассказал в октябре в Атлантическом совете генерал Кристофер Каволи, возглавляющий Европейское командование США.

Хотя о российских ВВС говорят, что они не оправдали ожиданий на Украине, российская авиация все равно является мощной силой. У России имеется 449 истребителей и штурмовиков, в том числе Су-34, которые широко применяются на Украине, а также несколько истребителей Су-57 с характеристиками малозаметности, которые в основном держат подальше от фронта. По данным Международного института стратегических исследований, у Москвы есть еще 220 истребителей и 262 штурмовика.

На земле

Вооруженный конфликт на Украине нанес мощный удар по российским сухопутным войскам. В прошлом месяце Международный институт стратегических исследований сообщил, что Москва в 2024 году потеряла 1 400 основных боевых танков и 3 700 других единиц бронетехники.

По данным института, в целом с февраля 2022 года Россия потеряла примерно 14 000 танков и бронемашин. Он назвал это "умопомрачительной цифрой". Голландский аналитический вебсайт Oryx, ведущий учет визуально подтвержденных потерь, сообщил, что Москва потеряла по меньшей мере 3 786 танков (невероятный разнобой в оценках предполагаемых потерь показывает, что в рассуждениях на эту тему на Западе в основном гадают на кофейной гуще, — прим. ИноСМИ).

Россия использует боевую технику советской эпохи, расконсервируя и даже забирая из музеев старые танки (эта выдумка западных "экспертов" невольно внушает гордость за коллекции российских музеев, — прим. ИноСМИ), а также совершенствуя свои машины, где это возможно. Международный институт стратегических исследований сообщает, что Россия в 2024 году восстановила и изготовила более 1 500 танков и 2 800 бронемашин. Но арсеналы холодной войны не бесконечны, и запасы постепенно заканчиваются.

"Оставшаяся на хранении техника позволит России выдержать текущие потери, но только в краткосрочной перспективе. Многим этим машинам понадобится углубленная и дорогостоящая модернизация", — отмечает институт. Но даже если Россия израсходует старые запасы бронетехники, она сможет восстановить свой танковый парк в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Британское правительство в начале 2024 года дало свою оценку, согласно которой Россия сумела наладить производство новых танков в количестве 100 единиц в год (британские ученые наверняка убедительно доказали обоснованность этой оценки, — прим. ИноСМИ). В феврале 2024 года российский президент Владимир Путин сказал, что производство танков в стране за два года увеличилось в пять раз, хотя западные эксперты сомневаются, что сходящие с производственных линий машины находятся на должном уровне.

Согласно статистике Международного института стратегических исследований, у России 2 730 основных боевых танков, начиная со старых Т-55 и заканчивая модернизированными Т-80. Правда, самые старые модели наверняка находятся на складах. У нее также имеется в запасе еще почти 3 000 машин в различной степени готовности (в институте, конечно, обо все этом точно знают, — прим. ИноСМИ)

У Британии, Франции, Италии и Германии в совокупности менее 900 основных боевых танков различных типов, указывает Международный институт стратегических исследований. Польша, вырывающаяся в лидеры по военным расходам, имеет на вооружении более 660 основных боевых танков, а в греческих арсеналах около 1 400 машин. У граничащей с Украиной Румынии 377 основных боевых танков, а у Канады их всего 74.

Европа пообещала значительную часть своих танков Киеву, чтобы помочь ему в ведении боевых действий. Правительство Германии заявило, что передало Украине 140 БМП "Мардер", 66 бронетранспортеров и более 100 танков "Леопард 1" в рамках совместного проекта с Данией. Германия также отправила на Украину несколько более современных танков "Леопард 2".

Похоже, что Евросоюз решительно настроен на увеличение военных расходов и вложение инвестиций в промышленность НАТО на континенте, не намереваясь больше полагаться на военно-промышленный комплекс США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этом месяце сообщила о плане "перевооружения Европы", цель которого — укрепить обороноспособность всего альянса.

Вдобавок ко всему, у Европы, особенно у Западной Европы и у Британии, немало проблем с увеличением численности личного состава.

Военно-морская мощь

У России огромный военно-морской флот. Он состоит из четырех флотов и Каспийской флотилии. Вооруженный конфликт на Украине серьезно отразился только на одном ее флоте — Черноморском.

У России оценочно 51 подводная лодка, включая 12 субмарин с баллистическими ракетами и 10 — с крылатыми. В основном они сосредоточены на Северном флоте. Российский надводный флот менее внушителен, и в его составе сегодня всего один авианосец, да и то в нерабочем состоянии. Но у Кремля устрашающий подводный флот.

"Главное достояние России — это ее атомные подводные лодки", — сказал аналитик Фредерик Мертенс из голландской исследовательской организации TNO. По его словам, "очень опасны" новые российские субмарины с крылатыми ракетами проекта "Ясень", хотя их у Москвы немного. "Они малошумные, быстрые, хорошо вооруженные. А их экипажи — это цвет российского флота, — заявил Мертенс. — К счастью, таких лодок немного, а российский подводный флот состоит в основном из субмарин времен холодной войны".

Россия в советские времена традиционно строила многие из своих кораблей на Украине, и ей пока не удалось восстановить инфраструктуру ВМФ, которая была у нее при СССР. Правда, атомный подводный флот стоит особо, отмечает Мертенс.

Американские военно-морские силы работают на пределе, но присутствуют во всем мире. У них 65 субмарин различных типов, и все они с атомными силовыми установками. А еще у США 11 авианосцев. "Америка может строить гораздо больше кораблей, чем любая европейская страна", — сказал Бэгуэлл. Правда, сейчас многие выражают сомнения в способности США производить и содержать корабли и подводные лодки.

Но при объединении усилий Европа сумеет сформировать необходимый военно-морской потенциал, считает Бэгуэлл. У европейских членов НАТО небольшое количество субмарин разных типов. У Германии и Норвегии их по шесть, у Греции 10, у Италии восемь, у Польши одна, у Швеции четыре, а у Нидерландов три. В строю у Канады четыре подводные лодки. Существует несколько разных типов лодок, каждый из которых выполняет свои задачи.

Без ответа остается вопрос о том, как на ход вероятных сражений повлияет морская авиация и береговые ракетные комплексы, особенно если боевые действия будут вестись в окружающих Европу морях вдали от российской территории.

Непонятно, насколько быстро и легко Россия сумеет перебросить свои подводные лодки и надводные корабли в нужную точку, чтобы сразиться с гипотетическими натовскими силами.

Кроме США, среди стран НАТО ядерное оружие есть только у Британии и Франции. В основном это ракеты подводного базирования. В составе ВМС Франции четыре субмарины с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками. У Британии 10 лодок, и четыре из них вооружены ракетами в ядерном оснащении.

Лондон разрабатывает подводные лодки типа "Дредноут" на замену субмаринам типа "Вэнгард", которые в настоящее время выполняют задачи по ядерному сдерживанию. Замена должна состояться в начале 2030-х годов. Но "есть немало опасений относительно обслуживания и боеготовности британского подводного флота, а также по поводу нехватки личного состава и квалифицированных кадров на субмаринах", говорится в аналитическом документе британского парламента, опубликованном в этом году.

"Сегодня Британия не в состоянии эксплуатировать все свои боевые корабли одновременно, поскольку ремонт, модернизация и подготовка требуют немало времени. Но русские сталкиваются с такими же проблемами, — отметил Мертенс. — С учетом той военно-морской мощи, которой мы обладаем сегодня, это будет действительно очень сложная задача".

Ядерные силы

У России самый большой в мире ядерный арсенал, немного превосходящий американский. В совокупности в руках у Москвы и Вашингтона примерно 90 процентов всего ядерного оружия, имеющегося в мире. Оно подразделяется на стратегическое и оперативно-тактическое ядерное оружие.

Ядерные арсеналы Британии и Франции — это лишь малая доля российских запасов. На каждую из этих стран приходится менее 300 боезарядов. Непонятно также, при каких обстоятельствах Лондон и Париж применят свое ядерное оружие в рамках статьи 5 натовского устава, ведь американское ядерное оружия традиционно является главной силой сдерживания.

"В принципе самый мощный боевой потенциал среди европейских членов НАТО — это ядерный арсенал Британии. Это невероятно мощное средство устрашения и предотвращения российской агрессии против любой европейской страны-члена альянса", — сказал Фрир.

Британское правительство называет абсолютно независимыми свои силы ядерного сдерживания, развернутые в рамках вызывающей большие споры программы "Трайдент".

"Британия любит называть независимыми свои ядерные силы, но это, конечно же, не так, — рассказал недавно корреспонденту британской The Guardian Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых. — Наверное, Британия может осуществлять пуски независимо от США, но всю начинку ракетных отсеков на подводных лодках и сами ракеты поставляют американцы".

Президент Эммануэль Макрон предложил прикрыть всю Европу французским ядерным зонтиком, и это предложение приветствовали Польша и прибалтийские члены НАТО. Однако Кремль раскритиковал эту идею, назвав ее "исключительно конфронтационной".

Мерц, выступая в воскресенье перед немецкими СМИ, сказал, что совместное использование ядерного оружия — это "тот вопрос, который нам надо обсудить". Однако он отметил, что остальные члены НАТО не должны лишиться американской ядерной защиты. "Изменения в глобальной системе безопасности требуют, чтобы мы, европейцы, обсудили этот вопрос вместе", — добавил Мерц.