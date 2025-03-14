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Интерфакс-АВН

Кремль заявил о нежелании временного перемирия с Украиной, заинтересованности в долгосрочном урегулировании

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Ю.Ушаков
Ю.Ушаков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Он заявил, что в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем изложил позицию РФ на этот счет.

"Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.

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Страны
Россия
США
Украина
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