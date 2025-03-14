МИД РФ: расширение НАТО создаёт дополнительные угрозы безопасности России в Арктике

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Настойчивое стремление Дональда Трампа заполучить в состав США Гренландию продиктовано сугубо меркантильными для американцев экономическими соображениями. Самый большой остров в мире, в случае получения над ним Вашингтоном полного контроля, сильно расширяет для Соединенных Штатов доступ к огромным природным богатствам Арктики. Ну и военно-политическая составляющая как для США, так и для НАТО не остается за бортом.

Североатлантический альянс путем расширения на северо-восток в Европе создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике, военно-политическая напряженность в регионе возрастает. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Речь идет прежде всего о недавнем вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и усиливающееся таким образом присутствие НАТО в (арктическом) регионе спровоцировали рост военно-политической напряженности

— сказал дипломат в ходе выступления на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Он напомнил, что Запад пытается ограничить развитие арктической зоны России и международное взаимодействие РФ на Крайнем Севере в целом путем односторонних санкционных мер. В принципе, Москва не против совместного освоения Арктики с другими странами, но только на прозрачных и взаимовыгодных условиях. В частности, летом прошлого года Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути.

Однако Запад действует в этом плане традиционно с позиций силы и исключительно в своих интересах. В частности, Североатлантический альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, добавил Масленников. На это указывает обновленная в июле прошлого года арктическая стратегия Пентагона.

По словам сотрудника МИД РФ, США углубляют военное сотрудничество в Заполярье и с новыми, и со старыми участниками НАТО. Это предполагает новые патрульные миссии альянса, регулярные заходы американских атомных подводных лодок в порты стран Северной Европы, а также более частые полеты стратегической авиации НАТО вдоль российских границ.