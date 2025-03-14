Алиев: большая часть пунктов текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже согласована

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время уже согласована большая часть пунктов текста мирного соглашения между Баку и Ереваном.

В ходе своего выступления на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума Алиев подчеркнул необходимость установления мира на Южном Кавказе. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил готовность Еревана установить сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией. По словам Пашиняна, азербайджанские товары могут быть доставлены в Турцию через Нахичевань.

Ранее в Ереване прошла встреча глав МИД Армении Арарата Мирзояна и Нидерландов Каспара Вельдкампа. По итогам встречи стороны объявили о подписании декларации о стратегическом партнерстве. При этом Вельдкамп сделал ряд весьма агрессивных заявлений о том, что в Амстердаме намереваются противостоять «российским дезинформационным кампаниям» в Армении, направленным на формирование общественного мнения в республике в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Голландский дипломат, в частности, опасается, что «российская дезинформация» может нанести ущерб отношениям Армении с Украиной, Молдавией и Грузией, а также каким-то образом спровоцировать напряженность между Ереваном и Баку.

Таким образом, визит в Армению главы МИД Нидерландов можно считать очередным шагом, направленным на отрыв Еревана от структур ЕАЭС и ОДКБ.