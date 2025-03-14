Новейшая подлодка испанского флота вышла в первый поход

Испанская головная дизель-электрическая подлодка нового поколения класса S-80 "Исаак Пераль" отправилась в первое плавание. Как сообщает Navy Recognition, субмарина покинула военно-морскую базу в Картахене в минувшие выходные.

ВМС Испании официально не раскрывают подробностей о маршруте, о запланированных заходах в порты и учениях субмарины, однако подтвердили сам факт отправки ДЭПЛ в первых поход.

Подлодка "Исаак Пераль" выходит в море (Испания) Spanish MoD

Подлодку "Исаак Пераль" передали испанскому флоту в ноябре 2023 года. Весь прошлый год экипаж субмарины под командованием капитана III ранга Мануэля Корраля Иранзо готовился к предстоящим миссиям, оттачивая свои навыки. На борту находятся 49 мужчин и пять женщин.

"Исаак Пераль" – первая из четырех дизель-электрических подлодок класса S-80, заказанных Мадридом. Строительство этих субмарин – один из ключевых элементов усиления боевых возможностей испанского флота. С 2020 года в составе ВМС формально числились две дизель-электрические подлодки класса "Агоста", но их фактическое состояние не позволяло им выполнять боевые задачи.

Предполагалось, что к 2015 году компания Navantia передаст ВМС Испании все четыре субмарины класса S-80. Но в 2013 году, когда все четыре ДЭПЛ уже находились в производстве, выяснилось, что масса каждой из них почти на 100 тонн превышает проектную и критически снижает запас плавучести в подводном положении.

Помимо ошибок в проектировании, на реализации программы сказалось сокращение финансирования: с 2014 года строительство подлодок оказалось заморожено вплоть до 2019 года, когда его возобновили после исправления конструктивных недочетов.

По непотвержденным данным, оставшиеся три подлодки типа S-80 введут в строй в 2026-м, 2028-м и 2029 году.

Надводное водоизмещение ДЭПЛ "Исаак Пераль" – 3100 тонн (подводное – 3372 тонны), длина корпуса – 80,1 метра, ширина – 7,3 метра. Под водой субмарина должна развивать скорость до 19 узлов. Заявленная максимальная глубина – 460 метров. Дальность плавания – 5000 миль.

Подлодка оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами для торпед DM2A4. Также в арсенал включены противокорабельные ракеты "Гарпун".