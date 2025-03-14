Navantia установит дополнительное оборудование на ДВКД "Тип-071Е" ВМС Таиланда

ЦАМТО, 13 марта. ВМС Таиланда выбрали испанскую компанию Navantia в качестве подрядчика по дооборудованию десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) "Чанг" класса "Тип-071Е" китайской постройки.

Как сообщает Infodefensa.com, бюджет проекта, контракт по которому еще не подписан, составляет около 25 млн. евро.

Системное подразделение Navantia установит на ДВКД, среди прочего оборудования, боевую систему боевого управления CATIZ, а также систему управления огнем DORNA.

Кроме того, для оснащения ДВКД оборонительным вооружением планируется установка двух дистанционно управляемых боевых модулей "Сентинел-30" испанской EME&E.

Стоимость предложения, представленного Navantia, пока неизвестна, как и дата подписания контракта. Также сообщается, что испанская компания установит СБУ CATIZ на двух тайских патрульных кораблях: Pattani и Narathiwat.

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года в Пекине представители командования ВМС Таиланда и китайская China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) подписали контракт на строительство ДВКД класса "Тип-071Е". Стоимость заказа оценивалась в 6,1 млрд. батов (200 млн. долл.). Эта продажа стала первым экспортным заказом Китая на поставку десантно-вертолетного корабля-дока.

Проект корабля "Тип-071Е" разработан 708-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation) на базе принятого на вооружение ВМС НОАК ДВКД класса "Тип-071". Спуск на воду корабля, который получил наименование "Чанг", состоялся в декабре 2021 года. Испытания завершились в декабре 2022 года, а 4 января 2023 года на ДВКД был поднят тайский флаг. Корабль был официально передан ВМС Таиланда 17 апреля 2023 года на предприятии компании Hudong Zhonghua Shipbuilding и 18 апреля отправился в порт приписки. Церемония встречи судна на военно-морской базе Саттахип (провинция Чонбури) состоялась 26 апреля 2023 года.

Ожидается, что новый ДВКД будет эксплуатироваться ВМС Таиланда как многоцелевое судно и использоваться в операциях по патрулированию территориальных вод, для обучения личного состава, материального обеспечения и перевозки войск, а также оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. ВМС также могут использовать судно для поддержки новых дизель-электрических подводных лодок S26T, поставка которых сейчас находится в "подвешенном" состоянии из-за нерешенного вопроса с силовой установкой.

Всего в течение 20-летнего периода (2017-2036 гг.) командование ВМС Таиланда намерено закупить четыре ДВКД для применения в десантных операциях, спасения на море и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

ДВКД для ВМС Таиланда построен по несколько измененному проекту с учетом опыта эксплуатации кораблей "Тип-071" ВМС НОАК и требований тайского флота. По информации ВМС Таиланда, длина корабля составляет 210 м, ширина – 28 м, полное водоизмещение – около 25000 т, скорость – до 25 узлов, экипаж – 196 человек. ДВКД рассчитан на перевозку до 600 человек десанта и до 60 бронированных машин. В ангаре могут быть размещены до 4 средних вертолетов. Кормовая взлетная площадка позволяет одновременно принимать два вертолета Z-8. ДВКД может нести четыре десантных катера класса "Ю Йи" ("Тип-726"), позволяющих перевозить по две боевые машины десанта ZBD-05.