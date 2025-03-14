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Flotprom

С борта голландского фрегата впервые запустили "Томагавк"

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В среду, 12 марта, голландский фрегат "Де Рюйтер" класса "Де Зевен Провинсиен" (De Zeven Provinciën) впервые успешно произвел испытательный запуск крылатой ракеты "Томагавк". Об этом сообщает Naval News со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Уточняется, что испытания прошли у побережья американского города Норфолк. Это был первый случай, когда голландский корабль запустил ракету типа "Томагавк". Анализ результатов этого запуска позволит ВМС Нидерландов собрать информацию, необходимую для перевооружения своих кораблей на эту американскую крылатую ракету большой дальности.

Запуск "Томагавка" с голландского фрегата "Де Рюйтер"

Dutch Navy


Интеграция "Томагавков" в арсенал предоставит голландским ВМС возможность поражать важные наземные цели противника далеко от линии побережья. Это могут быть командные центры, комплексы ПВО и сосредоточения живой силы.

Как уточняет Naval News, Нидерланды приняли решение о закупке ракет "Томагавк" в апреле 2023 года. Как пояснял министр обороны страны Кристоф ван дер Маат, первоначально крылатыми ракетами оснастят четыре фрегата класса "Де Зевен Провинсиен" и две из четырех подлодок класса "Валрус" (Walrus). Дальнейшее перевооружение флота ожидается уже в 2030-х годах – по мере поступления в строй новых фрегатов и подлодок.

Нидерланды и США планировали провести первоначальный испытательный запуск в 2024 году, но по неназванным причинам перенесли его на 2025 год. Переоснащение голландских фрегатов на "Томагавки" ожидается во время их технического обслуживания в период до 2029 года. После этого поступит модификация крылатой ракеты для субмарин.

"Томагавки" приняты на вооружение еще в 1983 году. Крылатая ракета, запущенная с надводного корабля или подлодки, способна поразить высокозащищенные наземные объекты на расстоянии около 1600 км (по другим данным – 2400 км). Первые модификации ракет позволяли поражать и надводные цели на расстоянии до 500 км, однако в начале 2000-х годов эту разновидность боеприпасов сняли с производства.

Ракета "Томагавк" выполняет полет на высоте 30–50 метров над поверхностью, что затрудняет ее обнаружение и перехват средствами ПВО. Максимальная скорость составляет 913,6 км/ч.

С 2020 года ракеты RGM-109E/UGM-109E версии Block IV постепенно проходят повторную сертификацию и модернизируются до стандарта Block V. Компания-разработчик Raytheon также производит новые ракеты модификации Block V. Эта версия вновь позволяет атаковать надводные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
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