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ТАСС

Опытный образец первой ступени "Союза-5" направили на испытания

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

В Роскосмосе отметили, что это значительный шаг в производстве носителя нового поколения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Опытный образец первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" отправлен на испытания в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос). Об этом сообщили в госкорпорации.

"Ракетно-космический центр "Прогресс" отправил опытный образец первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, <…> где пройдут ее холодные и огневые стендовые испытания", - говорится в сообщении. В Роскосмосе отметили, что это значительный шаг в производстве носителя нового поколения.

В госкорпорации добавили, что баки горючего и окислителя в составе первой ступени прошли цикл наземной экспериментальной отработки. "В ходе испытаний были подтверждены заложенные характеристики", - подчеркнули там.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года. 

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