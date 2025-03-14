Войти
ЦАМТО

Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

458
1
+1
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 марта. Минобороны Чехии подтвердило планы по продолжению реализации проекта, предусматривающего приобретение 24 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

В связи с большим количеством вопросов относительно проекта F-35 со стороны СМИ, Управление по связям с общественностью МО Чехии 11 марта опубликовало пресс-релиз, в котором даны ответы на наиболее распространенные вопросы.

В частности, в своем заявлении управление сообщило, что проект приобретения продвигается в соответствии с графиком. Контракт оформлен как межправительственное соглашение, гарантирующее юридическую и логистическую безопасность.

Отдельно отмечено, что Чешская Республика будет полностью контролировать эксплуатацию самолетов в целях национальной обороны и США не смогут дистанционно выводить их из строя. В то же время, доступ к определенным криптографическим ключам может быть ограничен, однако Чешская Республика не ожидает таких действий от своего союзника по НАТО.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения 24 многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

В июне 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также сопутствующего оборудования, боеприпасов и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 5,62 млрд. долл.

Минобороны Чехии сообщило о подписании министром обороны Яной Черноховой и послом США в Праге Бияном Сабетом меморандума о взаимопонимании по проекту приобретения 24 истребителей F-35A 29 января 2024 года. Данное мероприятие завершилось подписанием контракта.

Неотъемлемым условием контракта является участие ОПК Чехии в компенсационных программах. Всего будет реализовано 11 проектов с Lockheed Martin и три проекта с Pratt&Whitney на общую сумму 15,3 млрд. крон. В них примут участие 13 чешских компаний и университетов. Они будут задействованы в четырех направлениях: производство компонентов, исследования и разработки, обучение пилотов, обслуживание и ремонт F-35.

Как заявлено, процедура закупки F-35 займет 11 лет. При этом первые самолеты поступят на вооружение в 2031 году. Одновременно с поэтапными платежами разрабатывается комплексный план принятия F-35 на вооружение ВС Чехии. В частности, речь идет о планировании подбора личного состава, его подготовке, строительстве необходимой инфраструктуры, системе поддержки, а также формировании вспомогательных служб, чтобы поставка всех 24 F-35 не вызвала проблем.

Согласно планам, имеющиеся истребители "Грипен" будут эксплуатироваться до 2035 года, то есть до полного развертывания F-35. Переговоры о продлении эксплуатации этих самолетов до 2035 года ведутся со шведской стороной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Продукция
F-35
F-35A
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Проекты
NATO
ИТ
1 комментарий
№1
14.03.2025 02:04
Неплохо бы и нам (России) иметь такие самолеты для палубы.Что-то про Керчь ничего и не слышно.В какой фазе строительство УДК?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА