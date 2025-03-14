Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 13 марта. Минобороны Чехии подтвердило планы по продолжению реализации проекта, предусматривающего приобретение 24 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

В связи с большим количеством вопросов относительно проекта F-35 со стороны СМИ, Управление по связям с общественностью МО Чехии 11 марта опубликовало пресс-релиз, в котором даны ответы на наиболее распространенные вопросы.

В частности, в своем заявлении управление сообщило, что проект приобретения продвигается в соответствии с графиком. Контракт оформлен как межправительственное соглашение, гарантирующее юридическую и логистическую безопасность.

Отдельно отмечено, что Чешская Республика будет полностью контролировать эксплуатацию самолетов в целях национальной обороны и США не смогут дистанционно выводить их из строя. В то же время, доступ к определенным криптографическим ключам может быть ограничен, однако Чешская Республика не ожидает таких действий от своего союзника по НАТО.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года правительство Чехии уполномочило министра обороны Яну Чернохову провести с правительством США переговоры о возможности приобретения 24 многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

В июне 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также сопутствующего оборудования, боеприпасов и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 5,62 млрд. долл.

Минобороны Чехии сообщило о подписании министром обороны Яной Черноховой и послом США в Праге Бияном Сабетом меморандума о взаимопонимании по проекту приобретения 24 истребителей F-35A 29 января 2024 года. Данное мероприятие завершилось подписанием контракта.

Неотъемлемым условием контракта является участие ОПК Чехии в компенсационных программах. Всего будет реализовано 11 проектов с Lockheed Martin и три проекта с Pratt&Whitney на общую сумму 15,3 млрд. крон. В них примут участие 13 чешских компаний и университетов. Они будут задействованы в четырех направлениях: производство компонентов, исследования и разработки, обучение пилотов, обслуживание и ремонт F-35.

Как заявлено, процедура закупки F-35 займет 11 лет. При этом первые самолеты поступят на вооружение в 2031 году. Одновременно с поэтапными платежами разрабатывается комплексный план принятия F-35 на вооружение ВС Чехии. В частности, речь идет о планировании подбора личного состава, его подготовке, строительстве необходимой инфраструктуры, системе поддержки, а также формировании вспомогательных служб, чтобы поставка всех 24 F-35 не вызвала проблем.

Согласно планам, имеющиеся истребители "Грипен" будут эксплуатироваться до 2035 года, то есть до полного развертывания F-35. Переговоры о продлении эксплуатации этих самолетов до 2035 года ведутся со шведской стороной.