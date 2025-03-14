Трамп выбрасывает на помойку победу Америки в холодной войне (The Hill, США)

The Hill: Трамп сводит на нет победу Америки в холодной войне

Попытки Трампа навести порядок в Европе, на Украине и начать элементарное взаимодействие с Россией возмутили бывшего федерального прокурора Уолланса. В статье для The Hill он патетически провозглашает это практически "капитуляцией" Америки.

Грегори Уолланс (Gregory J. Wallance)

Такими темпами, как администрация Трампа отталкивает от себя друзей Америки и услаждает ее врагов, русские вскоре с триумфом отпразднуют — День победы над Америкой — с тостами под водку, фейерверками и артиллерийскими салютами.

В Москве будут развешаны гигантские плакаты с довольно ухмыляющимся президентом Владимиром Путиным. Видеопроекции на стенах Кремля будут бесконечно крутить кадры унизительной встречи президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом. Кстати, Леху Валенсе, лидеру движения “Солидарность”, который помог освободить Польшу от советского гнета, и другим бывшим польским политзаключенным эта встреча напомнила “допросы Службы безопасности” в коммунистическую эпоху.

День победы над Америкой будет отмечать не только победу над Украиной, которую Трамп преподносит Путину на блюдечке с голубой каемочкой, приостанавливая военную помощь и обмен разведданными, но и распад НАТО и уход США из Европы.

Это был Святой Грааль советских лидеров от Иосифа Сталина до Леонида Брежнева в годы холодной войны. Но американские президенты от обоих партий на протяжении поколений, от Гарри Трумэна до Рональда Рейгана, так и не дали Советскому Союзу достичь этих целей — и одновременно избежали новой мировой войны. Их лидерство в холодной войне разрушило железный занавес, освободило десятки миллионов людей в Восточной Европе от тирании и привело к распаду Советского Союза.

Если вы ищете примеры успешного американского государственного управления, почитайте об этих президентах холодной войны. Они действовали жестко, но умели заключать соглашения, когда это служило американским интересам. Они понимали, кто враги Америки, а кто — ее друзья. Они никогда не шантажировали союзников.

Трумэн спас Западный Берлин с помощью воздушного моста, а его план Маршалла возродил разоренную послевоенную Европу, которая стала жизненно важным союзником и торговым партнером Америки. Вынудив Советский Союз убрать ядерные ракеты с Кубы (а ничего, что он был вынужден за это снять блокаду с Кубы и убрать нацеленные на Россию американские ракеты из Турции? Автору не следует считать дураками своих американских читателей. – Прим. ИноСМИ), Кеннеди в своей знаменитой речи 1963 года “Стратегия мира” в Американском университете сделал крутой разворот и предложил частичный запрет ядерных испытаний, который Советский Союз подписал (подписал, потому что это было выгодно не только Америке! – Прим. ИноСМИ). В своей речи у Бранденбургских ворот 1987 года Рейган, стоя подле Берлинской стены, прокричал советскому президенту: “Господин Горбачев, снесите эту стену”. И она рухнула.

Нижней точкой холодной войны для Америки стал Южный Вьетнам. Нашим союзником оказалась страна, у чьей армии, несмотря на присутствие американских солдат, огромную военную помощь и подготовку, просто не было воли к борьбе. Сегодня же Трамп подрывает Украину — доблестную и мужественную демократию, чья воля к борьбе, даже без американского присутствия на земле, попросту неоспорима.

Всего через несколько недель после начала второго срока Трампа хроника последних 80 лет начала разворачиваться в обратном порядке: Москва сначала возьмет верх на Украине, а затем и в Восточной Европе, НАТО распадется, а Америка уйдет из Европы и “усядется в гостиной в ожидании с заряженным ружьем”. Так о позиции США после Первой мировой войны высказался госсекретарь Дин Ачесон. Эту изоляционистскую стратегию президенты времен холодной войны справедливо отвергли.

Путин близок к тому, чтобы переписать исход холодной войны — но не из-за российской мощи. Администрация Трампа добровольно отказывается от нашей победы в холодной войне и, насколько можно судить, не получит за это взамен ничего, кроме туманных обещаний доступа к российским полезным ископаемым и приглашения в Кремль.

Вне всяких сомнений, Путин прекрасно знает, как потешить поистине галактическое тщеславие Трампа. Он пригласит его на правительственный обед из семи блюд в Большом Кремлевском дворце, но истинная суть этого события не ускользнет ни от кого, кроме почетного гостя.

Это будет церемония капитуляции.

Грегори Уолланс — федеральный прокурор при администрациях Картера и Рейгана, член группы обвинения при спецоперации ABSCAM, в ходе которой один сенатор США и шестеро членов Палаты представителей были признаны виновными во взяточничестве. Автор книги “В Сибирь: эпическое путешествие Джорджа Кеннана к суровому, ледяному сердцу России”