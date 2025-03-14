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ЦАМТО

Николай Патрушев призвал создать в России Национальный исследовательский центр судостроения

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

ЦАМТО, 13 марта. Национальный исследовательский центр судостроения необходимо создать в России, он должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, "с каждым годом увеличиваются потребности в ледокольном флоте, арктических судах ледового класса, аварийно-спасательном и вспомогательном флоте. Поэтому необходимы инновационные идеи для создания новых ледоколов, атомного, транспортного, рыбопромыслового и научного флота. Следует совершенствовать научно-экспериментальную базу в судостроении, повысить эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".

"С этой целью считаю важным создать Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Крылова. Судостроению как высокотехнологичной сфере просто необходим такой центр. Он должен стать фундаментом стремительного развития отрасли, пионером в разработке технологий будущего по аналогии с имеющимися национальными исследовательскими центрами имени академиков Курчатова и Жуковского, которые вносят колоссальный вклад в разработку уникальных технологий в атомной отрасли и авиации", – подчеркнул Н.Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
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