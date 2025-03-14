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ТАСС

Эксперт Мойта: ВСУ истощены, поэтому России может быть невыгодно перемирие

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По словам профессора Академии Генерального штаба сухопутных войск ВС Бразилии, Россия стоит перед выбором - силовыми средствами достичь поставленных целей или попытаться добиться их путем переговоров, что не гарантирует приемлемого результата

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выглядят все более истощенными, а российские военные, напротив, добиваются решительных успехов, поэтому временное перемирие может оказаться невыгодным для России. С такой оценкой выступил профессор Академии Генерального штаба сухопутных войск ВС Бразилии Сандру Тейшейра Мойта.

"Приостановка конфликта может оказаться не такой уж выгодной для России, поскольку они (ВС РФ - прим. ТАСС) одерживают победы на поле боя, а признаки истощения украинских сил становятся все более очевидными. И это (перемирие - прим. ТАСС) может дорого обойтись российским интересам", - сказал он в интервью газете O Globo.

По словам эксперта, Россия сейчас стоит перед выбором - силовыми средствами достичь поставленных целей или попытаться добиться их путем переговоров, что не гарантирует приемлемого результата.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины. Они длились около девяти с половиной часов. По итогам переговоров на сайте Владимира Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву.

При этом ранее президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и обеспечить зону безопасности региона. Он посетил пункт управления курской группировки российских войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС - первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. В свою очередь Герасимов доложил, что украинская группировка в Курской области изолирована, "идет ее планомерное уничтожение". По его словам, только за последние пять дней группировкой войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 кв. км территории области. 

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