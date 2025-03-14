Николай Патрушев: Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике

ЦАМТО, 13 марта. Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе – гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, "на Балтике у России есть мощный союзник – Балтийский флот. В настоящее время его боевая подготовка активизируется по всем качественным параметрам. Флот способен действовать эффективно как в акватории Балтики, так и на значительном удалении от баз в ходе дальних походов".

Н.Патрушев отметил, что "совершенствуется выучка Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Проводятся масштабные учения, направленные на повышение уровня готовности к отражению атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров, обороны морских коммуникаций. В ходе учений отрабатывается алгоритм обнаружения, сопровождения и условного уничтожения малоразмерных надводных целей. Продолжается оснащение флота кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота".

Н.Патрушев обратил внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса, отметив, что "высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства".

При этом НАТО также отрабатывает кибератаки на навигационное оборудование российских судов для создания нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям, заявил помощник президента России.

"Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям", – сказал Н.Патрушев.

"В условиях роста угроз безопасности нашего государства на Северо-Западе, укрепление военной мощи России в этом регионе является гарантом ее суверенитета на этом стратегическом направлении... Россия не допустит посягательства на свои национальные интересы в Балтийском регионе, несмотря на активные усилия вновь принятых в НАТО государств, которые буквально из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать свою лояльность Западу, не осознавая, в какую опасную игру они вступают", – подчеркнул Н.Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".