Николай Патрушев: Россия имеет прорывные технологии для защиты своей подводной инфраструктуры

ЦАМТО, 13 марта. Россия имеет прорывные наработки по развитию подводных беспилотных систем для обеспечения безопасности отечественной подводной инфраструктуры на фоне угроз со стороны НАТО.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, "прежде всего, важно провести анализ имеющихся наработок в области безопасности подводной инфраструктуры, обобщить отечественный и зарубежный опыт. Россия обладает серьезными профессионалами, изучающими вопросы безопасности в этой сфере. Существуют прорывные наработки по дальнейшему развитию подводных беспилотных систем – автономных необитаемых подводных аппаратов, организации систем мониторинга трасс трубопроводов и подводной обстановки".

"В России принимаются меры, направленные на обеспечение технологического суверенитета, в том числе создаются отечественные суда-трубоукладчики, производится оборудование для технического диагностирования и ремонтов, а также современные подводные робототехнические комплексы для мониторинга состояния подводных объектов, выявления и парирования террористических угроз", – подчеркнул Н.Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".